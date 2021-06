Na spanilou jízdu skútrů Vespa Prahou dnes vyrazilo přibližně 230 strojů

Praha - Na spanilou jízdu skútrů Vespa Prahou dnes za hlasitého troubení vyrazilo přibližně 230 strojů různých barev a roků výroby z Česka i ze zahraničí. Motoristé za doprovodu policie vyjeli v 11:00 z Holešovic a při okružní jízdě projeli Starým Městem, Malou Stranou a také Václavským náměstím. Loni se akce, která bývá součástí výročního srazu PragoVespa, uskutečnila směrem na Žižkov.

"Důvodem, proč se nejede na Žižkov, je to, že se tam jelo loni. Snažíme se to pokaždé dělat jinak, i když centrum Prahy je relativně malé a ta trasa je každý rok více méně podobná, ale snažíme se to vždy nějak zpestřit," řekla ČTK členka výboru Vespa Clubu Praha Karolína Hornová.

Majitelé skútrů Vespa, jejichž stroje patřily mezi novinky i veterány, se začali do Holešovic sjíždět už od rána. "Jedině upoutání na lůžko je pro nás důvodem se této akce nezúčastnit," konstatovala jedna ze starších motocyklistek. Žen byla mezi účastníky spanilé jízdy téměř polovina a mnohé z nich svým oblečením ladícím se slavnou značkou malých skútrů dokazovaly, že nejde jen o hobby, ale také životní styl.

Vespa Club Praha vznikl v roce 2015 vyčleněním z národního klubu. Spadá pod zastřešující organizaci Vespa Club Czech Republic, který byl založen v roce 2004, a pod mezinárodní Vespa World Club, který byl založen roku 1957. Další kluby jsou v Česku například v Brně, Hranicích na Moravě, v Plzni nebo v Liberci.

Vespa, italsky vosa, byla zaregistrována v dubnu 1946. Značku malých skútrů vymyslel podnikatel a výrobce letadel Enrico Piaggio, který se po druhé světové válce rozhodl vyrábět levný dopravní prostředek dostupný pro širokou veřejnost. Elegantní Vespa, která si základní tvary zachovala až do dneška a během tři čtvrtě století našla řadu více či méně povedených kopií, se také stala jednou z kulturních ikon 20. století. Na Vespě se proháněl například Gregory Peck s Audrey Hepburnovou ve slavném filmu Prázdniny v Římě z roku 1953. Její kulaté tvary pak dnes neodmyslitelně patří ke koloritu italských měst, ale věrné příznivce nachází po celém světě.

Zájem o skútry italských značek Piaggio a Vespa se loni v Česku zvýšil o 29 procent a prodalo se 998 strojů. Stylovějších Vesp v Česku v současnosti jezdí několik tisíc a jejich majitelé se sdružují v 17 klubech. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců a Vespa Clubu. Růst prodejů italských skútrů pokračuje i letos, kdy se za 1. čtvrtletí prodalo 143 strojů Piaggio a Vespa, což je meziroční nárůst o 72 procent. Značka Vespa patří pod mateřskou firmu Piaggio a v Česku jsou tyto stroje registrované dohromady s Piaggiem.