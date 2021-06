Na SP ve vodním slalomu v Praze se chystají všichni Češi včetně olympioniků

Praha - Na první závod letošního ročníku Světového poháru ve vodním slalomu, který se uskuteční od pátku do neděle v Praze, se chystá kompletní česká špička včetně olympioniků. Ti své úsilí směřují k Tokiu, takže na závod v Troji formu neladí. Kvůli opatřením proti koronaviru se SP uskuteční bez diváků, protože je není možné v areálu oddělit od závodníků a doprovodu. To vyžaduje Mezinárodní kanoistická federace (ICF) i výjimka ministerstva zdravotnictví.

Bronzový olympijský medailista z Ria a úřadující mistr světa Jiří Prskavec by SP vynechal, pokud by se jelo jinde než doma. Nastupuje takřka z plného tréninku. "Rozhodně ty ambice nemohou být nejvyšší jako v loňském roce. To jsem byl v top formě a bylo to něco úplně jiného, byl to největší závod sezony," řekl s narážkou na zářijové mistrovství Evropy, které vyhrál.

Troju jako zpomalení směrem k olympijským hrám vnímá také Kateřina Minařík Kudějová. "Všechno směřujeme k olympiádě, trénujeme hodně. Chtěli jsme Světový pohár absolvovat, protože je to doma, ale úplně jsme se na to nepřipravovali," uvedla na tiskové konferenci kajakářka, která rovněž trénuje pod vedením Jiřího Prskavce staršího. Nejen na závod v Praze, ale i příští týden do Markkleebergu se chystá kanoistka Tereza Fišerová. "Odjedu oba Světové poháry, ale v podstatě z plného tréninku. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenala.

V jiné situaci je letošní mistr Evropy Vít Přindiš, který se loni na OH přes suverénního Prskavce nekvalifikoval. Chystá se tak na Světový pohár a zářijové mistrovství světa v Bratislavě. "Mám v plánu odjet všechny závody Světového poháru. Chci ho odjet dobře. Můj největší vrchol bude mistrovství světa. Je to titul, který mi chybí. Pokusím se párkrát vypravit na nový kanál v Čunovu," plánoval.

Organizátorský tým pod vedením Jiřího Rohana po loňském ME podruhé připravuje "covidový" závod. Některá opatření jsou ještě přísnější než v září. Pořadatelé museli uzavřít areál už od pondělka, kdy začínají oficiální tréninky. Kolem tratě v Troji přitom vede populární cyklostezka. "Snažíme se lidem vyjít vstříc, že to otevíráme alespoň ve večerních hodinách," řekl Rohan.

Do areálu mají přístup jen akreditované osoby s PCR testem. Bez ohledu na to jsou povinné i venku roušky a závodníci musejí dodržovat rozestupy. "Je úsměvné, že všechny týmy tu byly týden až dva dopředu a fungovalo to normálně. Teď máme roušky a odstupy. Je to nutné zlo. Kdybych si měl vybrat, jestli tohle, nebo nezávodit vůbec, tak si vyberu tohle," komentoval to Prskavec.

Závodit se chystá 290 lodí ze 34 zemí. Světový pohár ve vodním slalomu se v Troji koná posedmnácté, naposledy zde byl před dvěma lety. Na příští rok je naplánovaný v obdobném červnovém termínu. "Přeju si, aby tato omezení už nebyla. Děláme to, protože je u toho nějaká zábava, a to tam letos není," doufal Rohan.

V pátek jsou na programu kvalifikace. V sobotu se pojedou semifinále a finále kajakářů a kajakářek. V neděli jsou na programu semifinále a finále kanoistů a kanoistek a vyřazovací jízdy v extrémním slalomu.