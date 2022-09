Na SP cyklokrosařů v Táboře by měl v říjnu startovat i Štybar

Praha - Čeští diváci budou mít za měsíc možnost vidět opět v terénu silničního profesionála Zdeňka Štybara. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu počítá se startem v domácím závodě Světového poháru cyklokrosařů, který se pojede v Táboře v neděli 23. října. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to uvedl reprezentační šéftrenér Petr Klouček.

"Se Zdeňkem není žádná konkrétní dohoda, nicméně jsme se domlouvali, že letos v Táboře by měl startovat určitě. Co bude potom v sezoně, to se rozhodne až podle toho, jak se mu bude dařit. Program si udělá potom. Určitě by však nějaké další cyklokrosy asi jet chtěl. Má chuť se do cyklokrosu alespoň částečně vrátit. S tím, že počítá s účastí na světovém šampionátu v Táboře v roce 2024," uvedl Klouček.

Šestatřicetiletý Štybar, jenž zvítězil na MS v letech 2010, 2011 a 2014, se stal tváří šampionátu, který se pojede za rok a čtvrt na jihu Čech. Velkou pozornost ale bude poutat jeho start už letos na SP. "Ta propagace závodu je sice asi na prvním místě, ale zase z druhé strany Zdeněk určitě nepojede jen se zúčastnit. Musíme vzít v potaz ale i to, že ten cyklokros pár let nejezdil a už také není junior," podotkl Klouček.

Nevyloučil ale, že by mohl být Štybar členem reprezentačního týmu už i pro MS v této sezoně. Uspořádá ho začátkem února nizozemské Hoogerheide. "Šampionát se pojede asi nějakých dvacet kilometrů od Zdeňkova baráku. Takže šance tam určitě nějaké jsou, víc bych to nechtěl v tuhle chvíli komentovat," řekl s úsměvem Klouček.

Zcela definitivně se zkušený kouč nevzdal ani naděje, že by se ještě objevila v reprezentačním dresu i Kateřina Nash, ačkoliv se koncem ledna na MS v americkém Fayetteville s cyklokrosem definitivně loučila. Čtyřiačtyřicetiletou Nash, viceprezidentku Mezinárodní cyklistické unie (UCI), přitom čeká v sobotu v australském Wollongongu start v závodě s hromadným startem na MS silničářů.

"Katka se oficiálně rozloučila s tím, že to byl její poslední závod, nicméně letos se věnovala té silnici výrazně více než roky předtím. A obrazně řečeno řekla, že když bude v Austrálii, tak si tam objede i ten závod. Každý den tam ale předává ceny, takřka každý den má UCI zasedání, takže tam má úplně jiné starosti. Ale zase kdyby si nevěřila, že bude schopna ten závod nějak slušně objet, tak by do toho určitě nešla," řekl Klouček.

"O cyklokrosu se zatím nezmínila, ale určitě tam pak jako viceprezidentka UCI bude, tak třeba řekne, že si vezme kolo s sebou. Možná v to i tajně doufáme, i když si myslím, že s cyklokrosem už se opravdu rozloučila definitivně," dodal Klouček.