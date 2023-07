Na soutoku Odry a Olše hynou ryby, dle ČIŽP možná kvůli nedostatku kyslíku

Praha/Varšava - Na soutoku řek Odry a Olše ve Slezsku hynou ryby. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) to může být nedostatkem kyslíku v řece. Pro přesné určení inspekce odebírá vzorky, výsledky by mohly být ve čtvrtek. O úhynu ryb na české straně informovala polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová. Český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) poté uvedl, že rozsah úhynu zatím není známý. Poláci z Odry dosud vylovili okolo 200 kilogramů uhynulých ryb.

Hasiči odpoledne položili nornou stěnu ve Starém Bohumíně na Karvinsku. Státní podnik Povodí Odry také vypouští vodu z přehrady Šance a částečně také z nádrže Morávka. Účelem je naředit vodu v Odře v Bohumíně. Po řece se rovněž plaví několik člunů, do nichž se sbírají mrtvé ryby. Obdobně se pracuje i na polské straně. Případem se zabývá i policie. "Policie ČR přijala oznámení o úhynu ryb v řece Odře a okolnostmi úhynu se nyní zabýváme," řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Kolik ryb v řece Odře uhynulo, zatím mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka nedokáže odhadnout. Část mrtvých ryb podle něj odplavala do Polska. "Jedná se o ojedinělý úhyn ryb," řekl ČTK. Poláci z Odry dosud vylovili okolo 200 kilogramů uhynulých ryb, uvedl slezský vojvoda (v Česku hejtman) Jaroslaw Wieczorek podle listu Gazeta Wyborcza.

Městský úřad v Bohumíně nemá informace o tom, že by za úhynem ryb byla otrava. "Čekáme na výsledky rozborů. Nicméně se (inspekce a povodí) domnívají, že to souvisí s poklesem a následným stoupáním hladiny, nepředpokládají, že by šlo o nějakou otravu," uvedla mluvčí radnice Končítková. Jde podle ní ale zatím jen o předběžné vyhodnocení situace.

Nedostatek kyslíku v řekách může být podle odborníků i důsledkem vlny veder, která v Česku panovala v posledních třech týdnech. Kyslík se ve vodě rozpouští tím hůře, čím vyšší je teplota vody. S rostoucí teplotou vody se zároveň zvyšuje i aktivita ryb, důsledkem toho i jejich spotřeba kyslíku. V Moravskoslezském kraji panovalo ještě o víkendu teplé počasí, v pondělí odpoledne se regionem přehnaly bouřky s krupobitím.

Polské úřady podle Moskwové zkoumají situaci v obci Chalupki poté, co tam byly nalezeny leklé ryby, které proud přinesl z české strany hranice. "Naléhavě jsem se telefonicky spojila s ministrem životního prostředí ČR Petrem Hladíkem, který potvrdil úhyn ryb v Odře na české straně poblíž hranice. Ministr sdělil, že na místo vyrazili pracovníci služeb, aby získali vzorky potřebné pro analýzy. Budeme informováni o výsledcích zkoumání a aktuální situaci," napsala Moskwová na sociální síti. "Polskou stranu jsme informovali podle nastavených pravidel," uvedl Hladík na twitteru.

Loni ve druhé polovině července uhynuly ryby v řece Dyji. Rybáři a hasiči tehdy zlikvidovali asi 42 tun uhynulých ryb na jezu v Bulharech a v Břeclavi. Podle závěrů Biologického centra Akademie věd ČR mohly za úhyn ryb znečištěné povrchové vody a vyčerpání kyslíku. Šlo o největší úhyn ryb za poslední roky. V Bečvě v září 2020 uhynulo 40 tun ryb kvůli úniku kyanidu, v rybníku Nesyt v srpnu 2018 kvůli nedostatku kyslíku uhynulo 100 tun ryb.