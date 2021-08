Na soupisce Slavie pro zápasy s Ferencvárosem chybí kapitán Bořil

Praha - Za fotbalisty Slavie ve 3. předkole Ligy mistrů proti Ferencvárosi Budapešť nenastoupí kapitán Jan Bořil. Levý obránce Pražanů má po nedávném mistrovství Evropy zdravotní problém a červenobílí ho nezařadili na soupisku pro nadcházející pohárový dvojzápas. Chybějí také dvě z letních posil nigerijský křídelník Ubong Ekpai a dánský záložník Mads Emil Madsen. UEFA zveřejnila kádry týmů na svém webu.

Bořil už na Euru působil po náročné sezoně unaveně a zatím není stoprocentně připravený. Stejně jako většina dalších českých reprezentantů chyběl v úvodním kole první ligy ve Zlíně. Na levém kraji obrany nastoupil liberijský univerzál Oscar Dorley, který vyléčil delta mutaci koronaviru.

Bořil může být dopsán na pohárovou soupisku českého šampiona nejdříve pro další předkolo. V případě postupu přes Ferencváros si slávisté zahrají play off Ligy mistrů, pokud by s maďarským týmem vypadli, čekalo by je 4. předkolo Evropské ligy.

Vedle Bořila chybějí na soupisce pro 3. předkolo ze zdravotních důvodů také dlouhodobě zranění obránce David Hovorka a záložník Lukáš Provod. Problémy měl v poslední době také defenzivní univerzál Ladislav Takács a zcela fit nebyla ani jedna z letních posil Madsen.

V kádru pro 3. předkolo scházejí i útočníci Stanislav Tecl s Mickem van Burenem a brankářský veterán Přemysl Kovář. Na gólmanském postu jsou zapsáni jednička Ondřej Kolář a letní posila Aleš Mandous.

Nechybějí ani další čtyři nové tváře - útočníci Michael Krmenčík se Slovákem Ivanem Schranzem, srbský křídelník Srdjan Plavšič a švédský obránce Aiham Ousou. Mezi útočníky figuruje také navrátilec z hostování Chorvat Petar Musa.

Slavia musela zařadit i obránce Ondřeje Kúdelu, aby se mu mohl dál odpočítávat desetizápasový trest v soutěžích UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers. Čtyřiatřicetiletý stoper si už odpykal sedm utkání.

Český šampion vstoupí do 3. předkola ve středu úvodním zápasem v Budapešti.