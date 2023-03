Na Sněžce zavlály tibetské i ukrajinské vlajky

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Na Sněžce zavlály spolu s tibetskými opět také ukrajinské vlajky. Navzdory větrnému počasí je tam vynesli lidé, kteří happeningem Tibetská vlajka na Sněžce upozornili na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu a vyjádřili solidaritu s jeho obyvateli. Účastníci dali stejně jako loni najevo také podporu Ukrajině, která čelí přes rok ruské agresi. ČTK to řekl jeden z organizátorů akce, krajinný ekolog, krkonošský patriot a vydavatel časopisu Veselý výlet Pavel Klimeš. Podle organizátorů jde o každoroční podporu Tibetu a národů, kterým je upíráno právo na svobodu.

Fotogalerie

"Nakonec vyšlo na vrchol asi 38 lidí, tedy většina, co jsme se sešli dole v Peci. Každý z účastníků měl tibetskou vlajku, ukrajinské byly dvě nebo tři," řekl dnes Klimeš.

Podle něj má akce zvlášť v současné době význam. "Situace v Tibetu je horší a horší tak, jak má Čína lepší prostředky. A Ukrajina? Je to zrcadlový příklad, tak jako Číňané přepadli svobodný Tibet, tak loni touto dobou přepadlo Rusko svobodnou Ukrajinu," řekl Klimeš.

Účastníci akce se kolem poledne sešli v Peci pod Sněžkou u informačního centra Veselý výlet a poté vystoupali po turistické zelené trase na Růžovou horu a odtud na Sněžku. Z původního plánu vyjet lanovkou do mezistanice na Růžovou horu sešlo kvůli větrnému počasí. Kabinová lanovka na Sněžku, která má dva úseky, Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka, kvůli silnému větru dnes nebyla v provozu. Může jezdit do rychlosti větru 60 km/h.

"Akce se koná pravidelně od roku 2019. A co se týče počasí, tak na to, jak to vypadalo ráno, to bylo docela pohodlné. Ráno sice foukala stovka, odpoledne se ale vítr uklidňoval. Lanovka nejela, takže jsme to šli celé pěšky. Jsem rád, že to dali lidé až zezdola, měl jsem obavu, že je předpověď odradí. Vlajky jsme nikam nevěšeli, protože by je vzal vítr, měli jsme je na hůlkách. Mnohem horší to bylo s počasím touto dobou v roce 2019, to jsme na Sněžku doslova lezli po čtyřech," řekl Klimeš.

Horská služba (HS) dnes v Krkonoších vydala výstrahu před silným větrem. Rychlost větru dopoledne na české nejvyšší hoře dosahovala podle horských záchranářů průměrných hodnot mezi 70 až 80 km/h, v maximech ale i hodně přes 100 km/h. Teplota na Sněžce byla minus 7,5 stupně Celsia, pocitově přes minus 20 stupňů Celsia, uvedla HS.

Dnešní akce souvisí s kampaní Vlajka pro Tibet, která připadá na 10. března a lidé si připomínají povstání Tibetu proti čínské okupaci. Kampaň vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. V Královéhradeckém kraji se v pátek ke kampani připojily desítky radnic, škol a institucí.

Čínská armáda obsadila Tibet v roce 1950. Vyvěšením tibetské vlajky 10. března se připomíná potlačení protičínského povstání v hlavním městě Tibetu Lhase v roce 1959, po němž odešel do exilu nejvyšší představitel Tibetu, čtrnáctý dalajláma.