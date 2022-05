Na Sněžce začali budovat nerezové zábrany, pracuje se za každého počasí

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Na Sněžce v Krkonoších začaly zemní práce, které předcházejí výstavbě nerezových zábran. Půjde o více než 100 sloupků zapuštěných do země, mezi nimiž budou natažené nerezové řetězy, které oddělí návštěvnický prostor od míst, kam se nesmí. Hotovo by mělo být do začátku letní sezony. Práce začaly v úterý, dělá se za každého počasí, řekl dnes ČTK Pavel Klimeš ze stavební firmy, která úpravy provádí. Na Sněžce bylo dnes ráno zataženo s deštěm a čtyři stupně nad nulou, uvedla polská horská služba.

Stavbaři v současnosti hloubí jamky pro patky sloupků. "Dodávku patek, které se budou zabetonovávat, máme přislíbenou na první týden v červnu, hned potom by se mělo začít betonovat," uvedl Klimeš.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) si od vybudování stálých zábran na vrcholu Sněžky slibuje zvýšení ochrany přírody v oblasti, která patří k nejnavštěvovanějším a zároveň nejcennějším v Krkonoších. Dosud ochranáři na vrcholu nejvyšší české hory vždy před hlavní turistickou sezonou instalovali dočasné, metr vysoké sítě.

Jde o součást zakázky za celkových 17,8 milionu korun bez DPH, která zahrnuje na Sněžce kromě vybudování nerezových zábran také opravu chodníku, vyhlídky, instalaci laviček nebo dopravu materiálu vrtulníkem na vrchol. Investorem je Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Veškeré plánované práce na Sněžce mají být hotové nejpozději v září 2023.

V první polovině srpna by měli stavbaři začít připravovat rekonstrukci vysokohorského chodníku od horní stanice kabinové lanovky na vrchol Sněžky. Nejprve musí odstranit původní, aby mohla v září přijít na řadu samotná oprava chodníku starobylou technologií štětování. Pracovat se bude za provozu. Pokládání kamenů a štětování může kvůli ochraně přírody začít až po 1. září, kdy bude moci létat vrtulník, a bude tam tak možné kámen dopravit.

Štětování je metoda, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Je to staletími prověřená technika stavby cesty, která je pak velmi odolná vůči zátěži a povětrnostním vlivům.

Plánovaná oprava chodníku na Sněžce je pokračováním rekonstrukce jedné z hlavních přístupových tras na vrchol nejvyšší české hory, která vede od horní stanice lanovky na Růžové hoře. Firma chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou opravovala s přestávkami v letech 2018 až 2020.