Na Sněžce foukalo rychlostí 223 km/h, bez proudu tisíce domácností

Praha - Na Sněžce v neděli večer největší náraz větru dosáhl rychlosti 180 kilometrů za hodinu. Šlo o podobnou rychlost na české straně hory, jakou meteorologové naměřili před dvěma týdny při bouři Sabine. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Na polské straně Sněžky nárazy větru dosáhly rychlosti 223 kilometrů za hodinu. Dosud nejvíce foukalo na české straně Sněžky v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy rychlost dosáhla 216 kilometrů za hodinu. V Česku jsou po nedělní vichřici bez proudu stále tisíce odběratelů.

"Největší náraz větru byl naměřen mezi 21:00 a 22:00 na Sněžce: 62 metrů za sekundu (223 kilometrů za hodinu)," uvedli dnes ráno meteorologové. Později upřesnili, že jde o polskou stranu Sněžky. Na stanici Sněžka-Poštovna byl zaznamenán náraz o rychlosti 180 kilometrů za hodinu, což je hodnota srovnatelná se Sabine z 10. února. "Polská stanice mívá při tomto směru větru vyšší hodnoty," dodali.

Na Milešovce naměřili meteorologové náraz větru o rychlosti 133 kilometrů za hodinu a na Fichtelbergu v Krušných horách 131 kilometrů za hodinu. Na Velkém Javoru na Šumavě foukal vítr o rychlosti 127 kilometrů za hodinu. Silně nefoukalo jen na horách, třeba v Ústí nad Labem rychlost větru dosáhla 108 km/h, v Liberci 97 km/h a v Praze 83 km/h.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie. V neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer. Následky větru omezily dopravu zhruba na třech desítkách železničních tratí. Vítr působil také nehody, třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus, dva lidé se při tom lehce zranili. Kvůli větru také zůstaly na západě Čech stovky domácností bez proudu.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na dnešek vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahovala zhruba 70 kilometrů za hodinu.

Podle dřívějšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla se o orkánu mluví ve chvíli, kdy vítr vane minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení.

Maximální nárazy větru v neděli

Stanice Rychlost v m/s Rychlost v km/h Sněžka (polská strana) 62 223 Sněžka - Poštovna 50 180 Milešovka 37 133 Fichtelberg 36,4 131 Velký Javor (Grosser Arber) 35,2 127 Šerák 32 115 Košetice, Křešín-Kramolín 32 115 Lysá Hora 31 112 Ústí nad Labem 30 108 Svratouch 28 101 Přibyslav 28 101

V Česku jsou po vichřici bez proudu stále tisíce domácností

V Česku jsou po nedělní vichřici bez proudu stále tisíce odběratelů. Distribuční společnost ČEZ dnes kolem 13:00 evidovala 3700 odběrných míst bez elektřiny. Společnost E.ON měla dopoledne bez proudu kolem 6000 zákazníků. ČTK to sdělily mluvčí ČEZ Soňa Holingerová a E.ON Martina Slavíková.

Nejvíc domácností bez proudu, přibližně 1500, je podle Holingerové v Libereckém kraji. K nejvíce postiženým okresům patří Semilsko a Jablonecko.

"V Ústeckém kraji řešíme tři poruchy vysokého napětí a bez elektřiny jsou čtyři stovky domácností na Chomutovsku a Děčínsku, stejně tak ve středních Čechách, a to na Kutnohorsku," uvedla mluvčí ČEZ.

V Královéhradeckém kraji podle Holingerové technici obnovují dodávku do posledních tří stovek domácností. V dalších regionech jsou bez elektřiny již jen desítky domácností.

Příčinou přerušení dodávek proudu jsou zejména pády stromů a větví do vedení, vodiče jsou přetrhané a izolátory ulomené. ČEZ předpokládá, že dodávky proudu obnoví v postižených lokalitách dnes. V případě hlášení poruch mohou odběratelé volat na bezplatnou linku 800 850 860 a mohou využít také webový portál www.bezstavy.cz.

Distributor E.ON měl dopoledne bez dodávek elektřiny 6200 odběrných míst. Novější čísla firma zatím neuvedla. Nejvíce odběratelů bez proudu, a to 2400, bylo v Jihočeském kraji. Na jižní Moravě zůstávalo bez proudu kolem 2200 odběratelů. Dalších 830 domácností odříznutých od elektřiny je na Vysočině a kolem 720 odběrných míst bez napětí je ve Zlínském kraji.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie, která v neděli přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne, následky větru omezily dopravu a přerušily dodávky proudu. Podle meteorologů největší náraz větru dosáhl v neděli večer na polské straně Sněžky rychlosti 223 kilometrů za hodinu, na české straně to bylo 180 km za hodinu. Dosud nejvíce foukalo v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy rychlost větru dosáhla 216 kilometrů za hodinu.

Provoz vlaků, jež nejezdily na desítkách tratí, se vrací k normálu

Provoz na desítkách úseků lokálních tratí, který byl ráno přerušen kvůli následkům silného větru, se před polednem podařilo téměř obnovit, přerušen byl jen na dvou úsecích tratí mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy. Na železničním koridoru z Brna do České Třebové je u Svitav provoz omezený na jednu kolej. Vyplývá to z údajů Správy železniční a dopravní cesty. Na bezmála osmi desítkách úseků tratí, na které v neděli popadaly stromy či větve, byl provoz obnoven. Vlaky nejezdily zejména na severu Čech a v Kraji Vysočina.

Kvůli pádu stromu stále nejezdí vlaky mezi stanicí Jihlava město a Rantířovem. Přerušený provoz je i v navazujícím úseku z Rantířova do Kostelce u Jihlavy. Podle webu Českých drah (ČD) tam cestující vozí náhradní autobusová doprava.

S mírným zpožděním by měli počítat cestující na důležité trati z Brna do České Třebové. Mezi Svitavami a Březovou u Svitav je provoz vlaků omezený na jednu ze dvou kolejí. Podle ČD kvůli tomu mohou spoje nabírat deset až 20 minut zpoždění.

Ostatní tratě se železničářům podařilo po noční vichřici zprůjezdnit během dopoledne. Vlaky dnes ráno nejezdily třeba mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou, Rumburkem a Šluknovem a z Krásné Lípy na Rumburk a také na Rybniště.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie, která v neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne.

Jihočeský kraj

Jihočeští hasiči od nedělního poledne do dnešního rána likvidovali následky silného větru. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Zasahovali u 166 případů a někde ještě zůstávají v terénu. ČTK o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Bez elektřiny zůstává 2400 domácností.

"Vítr se přehnal přes celý kraj," uvedla Matějů. S výjimkou Strakonicka, kde byl počet zásahů nižší, hasiči vyjížděli v každém okrese k více než dvěma desítkám událostí. Kromě popadaných stromů šlo o uvolněné střešní plechy a tašky.

Bez elektřiny v kraji zůstává 2400 domácností. Je to o tisícovku méně než ráno. "Největší problémy jsou na Českokrumlovsku a na Táborsku, kde je kvůli stromu spadlému do vedení bez elektřiny více než 600 domácností," řekla ČTK mluvčí distribuční společnosti E.ON Martina Slavíková.

Silný vítr tak způsobil v Jihočeském kraji problémy podruhé v krátké době. Před dvěma týdny přerušil dodávky elektřiny v některých místech na několik dní a výrazně omezil i provoz na železnici.

Jihomoravský kraj

Přes Jihomoravský kraj se v noci na dnešek přehnala vichřice s prudkým deštěm. Hasiči vyjížděli na desítky míst, zejména odstraňovali popadané stromy a větve ze silnic nebo uvolněné části střech. Nikdo se podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky nezranil. Některé autobusové linky nabíraly zpoždění. Asi 5300 domácností bylo bez elektřiny, hlavně na Blanensku a Břeclavsku. Před 11:00 šlo ještě asi o 2200 domácností.

Bez elektřiny byly podle mluvčí společnosti E.ON Martiny Slavíkové například Šitbořice, Velké Němčice nebo Nikolčice. "Příčinou poruch je silný vítr, který lámal stromy a větve, které pak popadaly na vedení a poškodily ho, nejčastěji bývají zničené vodiče a izolátory," popsala situaci Slavíková. Před 11:00 firma v kraji evidovala devět poruch na vedení vysokého napětí, nejvíce na Blanensku. Šlo například o část Blanska, Bořitov nebo Kořenec.

Fronta kolem půlnoci postupovala od severozápadu, nejprve tak zasáhla Blanensko a sever Brněnska, právě tam měli nejvíc výjezdů hasiči. Mezi obcemi Rájec-Jestřebí a Němčice na Blanensku zasahovaly čtyři jednotky u většího počtu popadaných stromů.

"Situace byla na místě natolik nebezpečná, že se jednotky vzhledem k padajícím stromům musely nejprve stáhnout, než se situace uklidnila a mohly zahájit odstraňování stromů ze silnice," uvedl Mikoška.

Od nedělních 19:00 do pondělních 07:00 hasiči napočítali téměř stovku výjezdů kvůli počasí. Na Blanensku jich bylo 51, na Brněnsku 24. Dopoledne už byla situace klidnější, celkem hasiči kvůli silnému vichru evidovali asi 110 výjezdů.

Kvůli počasí a popadaným stromům se mohou ojediněle zpožďovat některé autobusové linky. Nejvíce případů eviduje provozovatel Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje kolem Boskovic, Blanenska a Tišnova.

Fronta s prudkými srážkami přešla přes jižní Moravu po velmi teplém dni. V Dyjákovicích na Znojemsku teplota v neděli vystoupala až na 16,3 stupně.

Královéhradecký kraj

Silný vítr v Královéhradeckém kraji v neděli odpoledne a v noci na dnešek lámal stromy a ničil střechy. Voda ze silných dešťů na několika místech zanesla kanalizace a zatopila domy. Hasiči od nedělního odpoledne do dnešního rána evidovali 82 událostí a následky větru a deště likvidovali ve více než 70 případech. Vše se obešlo bez zranění. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Na Sněžce meteorologové v neděli večer zaznamenali náraz větru o rychlosti 223 kilometrů za hodinu.

Energetici v Královéhradeckém kraji evidovali dnes ráno 12 poruch na vedeních vysokého napětí, zejména na Trutnovsku, Náchodsku, Jičínsku a Hradecku. "K 08:00 zůstávalo v kraji bez elektřiny přes 4000 odběratelů. Přestalo foukat, poruchy již nepřibývají, daří se nám připojovat k distribuční soustavě stále více zákazníků," řekla ČTK regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková

Nejvíce událostí měli hasiči hlášeno z Trutnovska, a to 36. Šestnáct událostí bylo na Náchodsku, 15 na Jičínsku, osm na Rychnovsku a sedm na Královéhradecku. "Ve většině případů hasiči odstranili stromy ze silnic. U Týniště nad Orlicí odstranili strom z trakčního vedení na železnici," řekla mluvčí.

V Rychnově nad Kněžnou poškodil spadlý strom v Kolowratské ulici oplocení. Se zajištěním uvolněných částí střech pomohli hasiči ve Strážném, Vrchlabí a Trutnově. V několika případech jednotky čistily ucpané propustky a pomohly s čerpáním vody z objektů. V Hořičkách řidič auta narazil do spadlého stromu a v Dolním Dehtově strom spadl na auto.

S čištěním kanalizace a čerpáním vody hasiči pomohli například ve Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně nebo Malých Svatoňovicích. V Horním Maršově instalovala místní jednotka hasičů na několika místech provizorní protipovodňové zábrany.

Řeky v hradeckém kraji klesají, první stupeň již jen na Metuji

Nedělním deštěm a táním vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji začaly s ustáváním srážek po půlnoci klesat. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity dnes po 08:00 platil již jen na Metuji v profilu Krčín na Náchodsku. Hranici prvního stupně tam přesahoval o dva centimetry. Vyplývá to dat hradeckého ústředí státního podniku Povodí Labe.

Nejvíce vystoupala hladina Labe ve Vestřevi na Trutnovsku, kde v neděli ve 20:00 přesáhla hranici druhého stupně povodňové aktivity. Od nedělního rána Labe ve Vestřevi stouplo ze 41 až na 148 centimetrů v neděli ve 23:00, průtok v řece se znásobil ze sedmi metrů krychlových za vteřinu na 66 metrů krychlových. Dnes po 08:00 hladina klesla pod hranici prvního povodňového stupně.

Hranici prvního stupně v neděli odpoledne a večer ještě přesáhly hladiny Labe ve Špindlerově Mlýně, Divoké Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Úpy v Trutnově a Matuje na Náchodsku.

Nejvíc v hradeckém kraji podle dat Povodí Labe zatím pršelo v Krkonoších a v Orlických horách. Na stanici Labská ve Špindlerově Mlýně od nedělního rána spadlo 73 litrů vody na metr čtvereční. V Orlickém Záhoří napršelo 49 litrů vody na metr čtvereční. V Hradci Králové stanice zaznamenaly výrazně menší srážky, a to 15 litrů vody na metr čtvereční.

Meteorology vydaná výstraha na vzestup hladin v hradeckém kraji platí do dnešní půlnoci. Týká se Vrchlabí a okolí, katastru Dobrušky, Trutnovska a Rychnovska. Meteorologové však předpokládají, že dnes budou hladiny řek postupně klesat.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji měli od nedělního odpoledne do dnešního dopoledne v důsledku silného větru a deště zhruba 200 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. Vítr dopoledne zeslábl a přestalo i pršet. Bez proudu bylo ráno 4600 odběratelů, situace se ale postupně zlepšuje. Energetici očekávají, že ještě dnes všechny poruchy odstraní. Problémy byly ráno i na železnici, na některých tratích vlaky nejezdily nebo měly zpoždění. Na prvním povodňovém stupni zůstává po 11:00 jediná řeka - Jizera v Železném Brodě, i tam ale hladina klesá. Vyplývá to z informací od hasičů, energetiků a Povodí Labe.

Meteorologové v noci v kraji nejsilnější poryv větru zaznamenali v Desné v Jizerských horách, 101,5 kilometru v hodině. "V nížinách to bylo v Liberci, 26,6 metru za sekundu (95,8 km/h)," uvedl Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Od nedělního rána místy napršelo až 50 litrů na metr čtvereční, nejvydatnější srážky byly v horách. Bouře škodila v celém kraji. "Byly to spadlé stromy, stržené dráty telefonního nebo elektrického vedení," uvedla operační důstojnice hasičů pro Liberecký kraj Iva Honc Dymokurská. V několika případech hasiči čerpali vodu. Nejvíce zásahů měli do půlnoci.

V Liberci ve Vojanově ulici spadl strom na rodinný dům. Hasiči strom pomocí výškové techniky zajistili a pilami rozřezali. Strom uvěznil obyvatele domu v Liberci v Hanychovské ulici. V Dobranově na Českolipsku najel v neděli večer vlak do spadlé větvě v kolejišti. "Ve vlaku cestovalo 30 cestujících, pro které dopravce zajistil náhradní přepravu," uvedla mluvčí hasičů Lucie Hložková. Hasiči pomáhali také v Paceřicích na Liberecku, kde na silnici 35 silný vítr převrátil návěs nákladního vozu.

Postupně se daří obnovovat dodávky elektřiny, v kraji k 11:00 se podařilo odstranit osm z 16 poruch na vedení vysokého napětí. "V Libereckém kraji zůstává aktuálně bez elektřiny 1600 odběratelů," uvedla k 11:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Popadané stromy zastavily ráno provoz na několika regionálních tratích. Problémy byly ve Frýdlantském výběžku, na Českolipsku, vlaky nejezdily mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Kvůli nefunkční signalizaci na železničním přejezdu ve Smržovce byl omezený provoz na tratích do Tanvaldu a Josefova Dolu na Jablonecku. Zpoždění nabíraly vlaky na tratích z Turnova ve směru na Hradec Králové a Prahu. Aktuálně by ale již měl být provoz na tratích v kraji bez omezení.

V noci bylo na prvním povodňovém stupni hladiny pěti řek v kraji. V 11:00 už jen Jizera v Železném Brodě, kde byla hladina ve výši 238 centimetrů a nadále klesá. Jizera kulminovala v Železném Brodě v noci na 285 centimetrech, druhé povodňového stupně dosahuje při 310 centimetrech.

Meteorologové v předpovědi varují, že se ráno ojediněle může tvořit náledí. Přes den by měla být proměnlivá oblačnost a k večeru by mělo opět začít pršet a ve vyšších polohách sněžit. Zesilovat bude opět i vítr, večer na horách v nárazech by měl mít přes 70 kilometrů v hodině.

Pardubický kraj

Silný vítr způsobil v noci na dnešek v Pardubickém kraji značné problémy. Hasiči museli na mnoha místech odstraňovat spadlé a zlámané stromy a větve. Energetici odstraňují poruchy na rozvodné síti. "Od nedělní 23:00 do dnešních 7:00 zasahovali hasiči u 156 událostí v souvislosti se silným větrem," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Vítr poničil také několik střech. Létající plechovou krytinu z restaurace v Pardubicích na třídě Míru odklízeli hasiči kolem půlnoci. Museli povolat lezeckou skupinu, která se dostala na střechu vikýřem a plechy připevnili. V Radiměři na Svitavsku majiteli uletěla celá garáž, hasiči ji demontovali a zajistili.

Kvůli poruchám bylo v kraji mnoho odběrných míst bez proudu, poruchy energetici postupně odstraňují. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bylo v 6:00 v regionu 23 poruch na vedeních vysokého napětí, bez elektřiny přes 5000 odběrných míst, zvláště na Svitavsku, Orlickoústecku a Chrudimsku. V 11:00 se počet snížil na sedm poruch a 800 domácností bez energie. "Předpokládáme, že bychom poruchy na vedení vysokého napětí opravili dnes odpoledne, na nízkém napětí, které se stále objevují, pak později," řekla ČTK Lapáčková Beránková.

Spadlé stromy přerušily provoz na železniční trati mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou na koridoru na Brno, poškozeno bylo i trakční vedení. Ve 4:50 byla obnovena jízda po jedné ze dvou traťových kolejí, vlaky nabírají asi deset až 20 minut zpoždění. Na přechodnou dobu byla zablokována také lokální trať ze Svitav do Květné.

Středočeský kraj

Vítr ve středních Čechách lámal stromy. V neděli a v noci na dnešek vyjížděli hasiči kvůli odstraňování následků silného větru ve zhruba 250 případech. Nejčastěji šlo o popadané stromy na silnici, na elektrické vedení a podobně, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi je kvůli spadlým stromům uzavřená silnice.

"Nejvíce zasažené okresy byly v neděli Benešov, Mladá Boleslav a Praha-východ," uvedla Kereková. Od půlnoci do 6:30 evidují hasiči 50 událostí. Během noci vítr postupně slábl.

Stromy také zastavily brzy ráno provoz na několika středočeských železničních tratích. Vlaky nejezdily mezi Mělníkem a Mšenem, Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, Milínem a Příbramí a také mezi Zbraslavicemi a Malešovem na Kutnohorsku. Provoz na nich byl obnoven před 9:00.

Podle provozního náměstka středočeské krajské správy silnic Tomáše Račáka krajští silničáři sedmkrát vyjížděli odstraňovat závady ve sjízdnosti silnic, důvodem byly také hlavně spadlé stromy. Například u Týnce nad Sázavou na silnici II/107 vyvrácený strom poškodil svodidla, v Chrášťanech u Prahy ležely na silnici II/605 polystyrenové desky. "Z důvodu pádu několika stromů na silnici II/101 v Břežanském údolí byla komunikace v době od 23:00 do 01:00 uzavřena, stromy odstraněny a provoz obnoven," uvedl Račák.

Naopak kvůli spadlým stromům a nebezpečí, že mohou spadnout další, zůstává uzavřena silnice II/116 mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi. Odklízení pokračuje.

Ve Středočeském kraji bylo v 6:00 podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové 5600 míst bez elektřiny. "Situace se již uklidnila, ve středních Čechách evidujeme jen čtyři poruchy na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 1200 odběrných míst," informovala po 8:00 mluvčí.

Výstraha před silným větrem s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy.

Ústecký kraj

Hasiči zasahovali v Ústeckém kraji z neděle na pondělí kvůli silnému větru u 113 událostí. Odstraňovali spadlé stromy, uvolněné plechy, spadlé dráty a další překážky, uvedli hasiči na svém twitteru. Společnost ČEZ v kraji eviduje 3500 rodin bez elektřiny, informovala novináře mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení, dodala.

Hasiči odstraňovali 88 popadaných stromů, v dalších 20 případech uvolněné plechy, střechy a dráty. "V Podbořanech spadl strom na dům. V Děčíně na veřejné osvětlení," uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Dodal, že v Kadani se uvolnila plastová stěna, v Mostě hasiči odstraňovali uvolněnou plastovou střechu u zastávky. V Dubí na Teplicku byli u utržené plechové střechy garáže. V Teplicích padl strom na auto.

Nejvíce výjezdů bylo podle Marvana na Děčínsku, a to 24. Hasiči vyjeli ke 21 událostem na Teplicku, dalších 19 událostí hlásili lidé na Ústecku.

Vítr zkomplikoval i železniční dopravu. Podle údajů Správy železnic nejezdí některé vlaky na Děčínsku z Krásné Lípy do Rumburku a do Rybniště, ze Šluknova do Dolní Poustevny a z Rumburku do Šluknova.

Kraj Vysočina

Provoz na železnici mezi Jihlavou a Kostelec u Jihlavy bude obnovený až v úterý. Stromy popadané kvůli silnému větru tam poškodily i trakční vedení. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Opravy na hůře dostupné trati měly podle původních informací skončit dnes v poledne. Silný vítr trápí Vysočinu od nedělního odpoledne, způsobil výpadky proudu. Popadané stromy blokovaly i silniční dopravu. Hasiči už je dnes odstraňovali na asi 150 místech.

Vlaky na trati 225 u Jihlavy nejezdí od nedělních 18:30. Cestující vozí autobusy. "Provoz bude obnovený až zítra, stromy tam spadly i na trakci, takže oprava je prostě delší," řekla Friebová. České dráhy na svém webu zatím stále informují, že předpokládaný konec omezení je dnes v 18:00.

Od noci byla na Žďársku kvůli popadaným stromům neprůjezdná silnice mezi obcemi Sirák a Újezd. Stromy blokovaly i silnici mezi Chroustovem a Bohdalovem. Zprovoznit se je podařilo dopoledne. V obci Jestřebí na Jihlavsku nebo Dolní Bory na Žďársku spadly v noci stromy na zaparkovaná auta. Kvůli stromu nebo větvím spadlým na silnici se staly dvě dopravní nehody, nikdo se nezranil, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Pády stromů a vítr poškodily elektrická vedení. Společnost E.ON zásobující většinu Vysočiny evidovala dopoledne přes 800 domácností bez proudu, hlavně na Jihlavsku. Ráno se výpadek týkal 2000 domácností. Společnost ČEZ, která je dodavatelem na Havlíčkobrodsku, tam dopoledne odstraňovala poruchu na jednom vedení vysokého napětí.

Zlínský kraj

Kvůli nedělnímu a dnešnímu silnému větru evidují energetici ve Zlínském kraji opět poruchy na vedení vysokého i nízkého napětí. Bez elektřiny bylo dnes ráno zhruba 1700 domácností na Zlínsku a na Vsetínsku. ČTK to sdělila mluvčí společnosti E-ON Martina Slavíková a mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol. Hasiči v souvislosti se silným větrem vyjížděli v regionu k 36 událostem, především popadaným stromům a větvím na silnice, uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Na Zlínsku bylo dnes ráno podle Slavíkové bez elektřiny přibližně 900 domácností. "Přes noc jsme kvůli bezpečnosti práce prováděli pouze manipulace a poruchy jsme vymezovali, ale od časného rána již naši technici opět operují v terénu a pracují na opravách poškozených úseků vedení. Příčinou poruch je silný vítr, který lámal stromy a větve, které pak popadaly na vedení a poškodily ho, nejčastěji bývají zničené vodiče a izolátory," uvedla Slavíková.

Na Vsetínsku, kam dodává elektřinu společnost ČEZ, bylo dnes ráno bez proudu přibližně 800 odběratelů, mimo jiné v okolí Huslenek, Hutiska-Solance a v některých částech Velkých Karlovic. "Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení, což má za následek přetrhání vodičů nebo ulomení izolátorů," uvedl Sobol.

Profesionální i dobrovolní hasiči v celém Zlínském kraji vyjeli od nedělního večera do dnešního rána k 36 událostem, při nichž odstraňovali následky silného větru. "Ve dvou případech došlo k poškození střech a 33 případů souviselo s odstraněním spadlých stromů a větví na silniční komunikace a v jednom případě na železnici," uvedl Žemlička. Na Zlínsku evidovali hasiči 17 výjezdů, na Vsetínsku 12, na Kroměřížsku čtyři a na Uherskohradišťsku tři výjezdy.