Na Sněžce foukalo rychlostí 223 km/h, bez proudu 38.000 domácností

Praha - Největší náraz větru dosáhl v neděli večer na Sněžce rychlosti 223 kilometrů za hodinu. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Jde o rekordní nárazovou rychlost. Dosud nejvíce foukalo v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy na Sněžce naměřili meteorologové nárazy o rychlosti 216 kilometrů za hodinu. Přes 200 km/h se dostala rychlost i při silné větrné bouři Eberhard loni v březnu, bylo to přes 206 km/h. V Česku je dnes ráno po nedělní vichřici bez dodávek elektřiny 38.000 domácností. Jde zejména o odběratele ve Středočeském, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Přestalo ale foukat a energetikům se daří poruchy opravovat.

"Největší náraz větru byl naměřen mezi 21:00 a 22:00 na Sněžce: 62 metrů za sekundu (223 kilometrů za hodinu)," uvedli dnes ráno meteorologové.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie. V neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer. Následky větru omezily dopravu zhruba na třech desítkách železničních tratí. Vítr působil také nehody, třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus, dva lidé se při tom lehce zranili. Kvůli větru také zůstaly na západě Čech stovky domácností bez proudu.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na dnešek vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahuje zhruba 70 kilometrů za hodinu.

Meteorologové zaznamenali velkou rychlost větru na Sněžce už v 19:00, kdy v nárazech dosahovala zhruba 187 kilometrů za hodinu. To bylo podobné jako před dvěma týdny při bouři Sabine, kdy foukal vítr o rychlosti až 198 kilometrů za hodinu. Podle tehdejšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla ale nešlo o orkán, neboť to by musel vítr vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení, dodal.

Česku je dnes ráno po nedělní vichřici bez dodávek elektřiny 38.000 domácností. Distribuční společnost ČEZ jich eviduje 27.000, E.ON 11.000. Jde zejména o odběratele ve Středočeském, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Přestalo ale foukat a energetikům se daří poruchy opravovat. ČTK to sdělily mluvčí ČEZ Soňa Holingerová a E.ON Martina Slavíková.

"Aktuálně v 6:00 hodin ráno dispečink ČEZ Distribuce eviduje přes 90 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je na 27 tisíc odběrných míst," uvedla mluvčí ČEZ. Bez proudu je zejména 5600 domácností ve Středočeském kraji a přes 5000 v Pardubickém kraji. Nejvíce poruch na vysokém napětí (16) je v Libereckém kraji, v Ústeckém a Královéhradeckém je to po 12 poruchách.

Vichřice zasáhla v neděli v podvečer nejdříve západ Čech, následně se vítr přesunul do středních a severních Čech a také na severní Moravu. Nejhorší okamžik nastal o půlnoci, kdy ČEZ evidoval přes 120 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo 80.000 domácností. V terénu jsou podle Holingerové dnes ráno stovky pracovníků poruchových čet. Příčinou přerušení dodávek proudu jsou zejména pády stromů a větví do vedení, vodiče jsou přetrhané a izolátory ulomené. V případě hlášení poruch mohou všichni odběratelé volat na bezplatnou linku 800 850 860 a mohou využít také webový portál www.bezstavy.cz.

E.ON má momentálně bez dodávek elektřiny 11.000 odběrných míst. Slavíková na dotaz ČTK uvedla, že nejvíce jich je na jihu Moravy, kde elektřinu nemá 5300 domácností. V jižních Čechách jde o 3400 odběratelů a na Vysočině o 2000 domácností. Pracovníci poruchových čet jsou od rána v terénu a pokud jim počasí dovolí, chtěli by poruchy odstranit co nejdříve během dneška. Přes noc museli práci přerušit, protože ještě silně foukalo.

Královéhradecký kraj

Silný vítr v Královéhradeckém kraji v neděli odpoledne a v noci na dnešek lámal stromy a ničil střechy. Voda ze silných dešťů na několika místech ucpala kanalizace a zatopila domy. Hasiči od nedělního odpoledne do dnešního rána evidovali 82 událostí a následky větru a deště likvidovali ve více než 70 případech. Vše se obešlo bez zranění. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Na Sněžce meteorologové v neděli večer zaznamenali náraz větru o rychlosti 223 kilometrů za hodinu.

Nejvíce událostí měli hasiči hlášeno z Trutnovska, a to 36. Šestnáct událostí bylo na Náchodsku, 15 na Jičínsku, osm na Rychnovsku a sedm na Královéhradecku. "Ve většině případů hasiči odstranili stromy ze silnic. U Týniště nad Orlicí odstranili strom z trakčního vedení na železnici," řekla mluvčí.

V Rychnově nad Kněžnou poškodil spadlý strom v Kolowratské ulici oplocení. Se zajištěním uvolněných částí střech pomohli hasiči ve Strážném, Vrchlabí a Trutnově. V několika případech jednotky čistily ucpané propustky a pomohly s čerpáním vody z objektů. V Hořičkách řidič auta narazil do spadlého stromu a v Dolním Dehtově strom spadl na auto.

S čištěním kanalizace a čerpáním vody hasiči pomohli například ve Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně nebo Malých Svatoňovicích. V Horním Maršově instalovala místní jednotka hasičů na několika místech provizorní protipovodňové zábrany.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji měli od nedělního odpoledne do dnešního rána v důsledku silného větru a deště zhruba 170 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. Bez proudu byly ráno 4600 odběratelů. Na prvním povodňovém stupni byly ráno v kraji dvě řeky - Jizera v Železném Brodě a Kamenice v Plavech. Hladiny ale klesají. Vyplývá to z informací od hasičů, energetiků, meteorologů a Povodí Labe.

Vítr v nárazech v noci místy v kraji dosahoval rychlosti skoro 90 kilometrů v hodině a napršelo až 50 litrů na metr čtvereční, nejvydatnější srážky byly v horách. "Nic zásadně většího nebylo. Byly to spadlé stromy, stržené dráty telefonního nebo elektrického vedení," uvedla operační důstojnice hasičů pro Liberecký kraj Iva Honc Dymokurská. V několika případech hasiči vyjeli i k čerpání vody. Nejvíce zásahů měli podle operační do půlnoci. "Nějaké výjezdy máme i teď ráno, jak lidé začali jezdit do práce," dodala.

Problémy jsou v dodávkách elektřiny. "V Libereckém kraji řešíme 16 poruch na vedení vysokého napětí," uvedla v 6:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. K 6:00 bylo podle ní bez dodávek elektřiny 4600 odběratelů. Popadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati z Frýdlantu do Višňové na Liberecku, zpoždění mohou mít vlaky na tratích z Turnova ve směru na Hradec Králové a Prahu. Preventivně jezdí pomaleji.

V noci bylo na prvním povodňovém stupni hladiny pěti řek v kraji. Ráno v 6:00 to byla už jen Kamenice v Plavech a Jizera v Železném Brodě, kde byla hladina ve výši 272 centimetrů.

Meteorologové v předpovědi varují, že se ráno ojediněle může tvořit náledí. Přes den by měla být proměnlivá oblačnost a k večeru by mělo opět začít pršet a ve vyšších polohách sněžit. Zesilovat bude opět i vítr, večer na horách v nárazech by měl mít přes 70 kilometrů v hodině.

Kraj Vysočina

Silný vítr na Vysočině lámal stromy. Na Žďársku jsou kvůli tomu dvě silnice neprůjezdné. Stromy popadané na silnice nebo ty, u nichž pád hrozí, už dnes hasiči odstraňovali na více než 100 místech. Od nedělního odpoledne, kdy vítr zesílil, už mají v souvislosti s počasím přes 200 výjezdů, vyplývá z údajů na jejich webu. Kvůli následkům silného větru také nejezdí vlaky mezi Kostelcem a Jihlavou, nahradily je autobusy.

Podle informací Českých drah budou autobusy vozit cestující v úseku Jihlava - Rantířov a Rantířov - Kostelec u Jihlavy do dnešního poledne. Vítr tam provoz omezil v neděli před 18:30.

Od noci je na Žďársku neprůjezdná silnice mezi obcemi Sirák a Újezd a mezi Chroustovem a Bohdalovem.

Podle meteorologů může mít dnes ještě vítr na Vysočině v nárazech rychlost přes 50 kilometrů v hodin, bude ale slábnout. Nejvyšší teploty budou až osm stupňů Celsia, k večeru může slabě pršet.