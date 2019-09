Na sněmu Trikolóry představí program i bývalý prezident Klaus

Praha - Na ustavujícím sněmu hnutí Trikolóra, který se uskuteční v sobotu 28. září v Brně, představí programové pilíře bývalý prezident Václav Klaus, právník a exposlanec za ČSSD Zdeněk Koudelka a bývalý europoslanec a předseda Strany svobodných občanů Petr Mach. V rozhovoru s ČTK při příležitosti jeho dnešních 50. narozenin to řekl zakladatel Trikolóry a bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší.

"Představíme tam naše programové pilíře, budou tam tři řečníci. Bude to otec za část zahraniční, docent Koudelka za spravedlnost a Petr Mach za ekonomické věci," řekl Klaus. Na předsedu bude na sněmu kandidovat on a nezastíral, že pravděpodobně nebude mít moc silných protikandidátů. Podle stanov bude mít Trikolóra tři místopředsedy.

Na sněmu bude mezi 140 a 150 delegáty s hlasovacími právy. Větší nárůst počtu členů Klaus očekává až po sněmu, na který podle něj zástupci hnutí půjdou v devět hodin ráno pěšky centrem Brna za doprovodu mažoretek. Kromě voleb a představení programu zazní zdravice zahraničních hostů. Kteří to budou, zatím Klaus prozradit nechtěl.

Výběr členů prochází třístupňovým, ne však příliš formálním procesem. "Vybírají to oblastní koordinátoři, pak to navrhuje kraj předsednictvu," uvedl Klaus, podle kterého vznikly desítky místních organizací hnutí. Nechce je ale zakládat za každou cenu. "Jenom za situace, že to tam bude vést nějaká respektovaná osoba v obci, která nám bude přidávat, nebo bude neutrální, nikoli ubírat," doplnil.

Klaus také řekl, že neřeší, kteří současní zákonodárci jiných stran by mohli přejít do Trikolóry. "Je určitě 20 poslanců a šest senátorů, kterým se to, co hájíme, velice líbí, nebo jsou i nespokojeni ve stávajících politických subjektech. Ale vždycky to má nějaké ale. Často jsou členy nějaké té starobylé strany deset patnáct let, a teď je jim to hloupé nebo něco zvažují. Není to moje priorita, že teď musí honem vzniknout poslanecký klub ze všech možných přeběhlíků, které najdeme. Já se tomu moc nevěnuju," dodal.

Trikolóra má nyní podle Klause téměř 10.000 registrovaných příznivců. "Nejsou to virtuální příznivci, protože když sledujete transparentní účet, tak jsme vybrali nejvíc ze všech parlamentních stran za prázdniny. U nás to bylo po stovkách, asi 12.000 darů," uvedl. Od založení hnutí získalo na darech zhruba tři miliony korun.