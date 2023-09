Na smrt je podle Woodyho Allena lepší nemyslet, chtěl by znovu točit v New Yorku

Benátky - Americký režisér Woody Allen by znovu rád natočil film v New Yorku, pokud by se našel producent ochotný ho financovat. Známý režisér to řekl dnes na prezentaci svého nového filmu Zásah štěstím na filmovém festivalu v Benátkách. Snímek byl natočen ve Francii. Podle Allena je lepší během života nemyslet na smrt, protože s ní stejně nelze nic udělat.

Ve Spojených státech Allen čelí kritice kvůli tvrzením ze strany adoptivní dcery Dylan Farrowové o sexuálním obtěžování. Režisér však podobná obvinění odmítá a nebyl v této souvislosti pravomocně odsouzen. I přesto se pro část veřejného mínění stal symbolem sexuálních skandálů v Hollywoodu, uvedla agentura AFP.

Kvůli obvinění má Allen mimo jiné problém ve Spojených státech sehnat peníze a pracovat na nových filmech. Zásah štěstím natočil ve Francii a do hlavních rolí obsadil evropské herce. Rád by však znovu natáčel v New Yorku, pokud se objeví někdo, kdo bude ochotný to financovat. " Pokud tu jsou lidé, kteří jsou na to dost blázniví, tak natočím film v New Yorku," řekl Allen.

Paříž, kde se film odehrává, však Allen podle svých slov miluje a potíže mu nedělalo ani to, že je film natočen ve francouzštině, které režisér nerozumí. Porozumět jazyku však pro hodnocení hereckého výkonu není podle Allena tolik zapotřebí, stačí totiž sledovat pohyb herců, jejich výrazy a celkově jejich "řeč těla".

Jeho poslední snímek, se kterým se po třech letech vrací do kin, je thrillerem o krachu zdánlivě perfektního manželství. "Zkouška štěstím je o významné roli, kterou v našich životech hrají štěstí a náhoda," uvedl Allen. Dodal, že ve svém životě štěstí měl.

Během tiskové konference se sedmaosmdesátiletý Allen vyjádřil i k jednomu z hlavních témat svých filmů - smrti. "Nic proti ní nezmůžeme, je to opravdu špatná věc, která existuje. Jediné, co můžeme udělat, je nemyslet na ni, nalézt rozptýlení," uvedl filmař, který podle svých slov natočil svůj 50. a možná poslední film.