Na Slovensku začal soud s exprezidentem Kiskou

Bratislava/Poprad - Na Slovensku dnes začal soud s bývalým prezidentem Andrejem Kiskou, který čelí obžalobě z daňového podvodu své rodinné firmy KTAG v souvislosti s jeho prezidentskou kampaní. Kiska u Okresního soudu v Popradu podle médií prohlásil, že je nevinen. Své stíhání před novináři označil za důsledek toho, že se odmítl podřídit mafii. Spolu s ním čelí obžalobě i další jednatel KTAG.

Podle obžaloby daňový podvod souvisel s účtováním nákladů na Kiskovu předvolební prezidentskou kampaň do účetnictví KTAG a následnými odpočty na dani z přidané hodnoty v hodnotě přes 155.000 eur (3,7 milionu korun). Kiska byl před zvolením hlavou státu v roce 2014 jedním z jednatelů KTAG.

Podle Kisky v historii slovenského ani českého soudnictví nikdo v podobném případu nestanul před soudem. "Za to, že jsme do nákladů naší společnosti zaúčtovali reálné činnosti a daňový úřad s tím nesouhlasil - za to ještě nikdo nikdy před soudem nestál. Daňové přiznání jsme opravili, stát nepřišel o žádné peníze," řekl novinářům Kiska, kterému pětiletý prezidentský mandát skončil v roce 2019. Dodal, že prokurátor vyměnil dva vyšetřovatele, kteří ho odmítli obvinit. Daňová kauza KTAG propukla ještě v době, kdy byl Kiska hlavou státu.

Kiskův advokát u soudu řekl, že žalovaný skutek není trestným činem. Podle něj bylo záměrem transakcí posílit značku KTAG s cílem zvýšit její příjmy z Kiskovy přednáškové činnosti, což se podle něj nakonec i stalo.

Kiska už dříve tvrdil, že obvinění je špinavou politickou kampaní a že za jeho stíháním stojí hlavně expremiér Robert Fico, kterého Kiska porazil v přímé prezidentské volbě a vůči kterému se Kiska jako aktivní politik dlouhodobě vymezoval. Tento názor exprezident zopakoval i dnes. Kiska v minulosti například odmítl Ficovy ambice stát se předsedou ústavního soudu, kterého do funkce jmenuje právě hlava státu. Ficova strana Směr-sociální demokracie je před zářijovými předčasnými parlamentními volbami nejpopulárnější stranou v zemi.

Loni slovenská prokuratura zrušila stíhání Fica, exministra vnitra Roberta Kaliňáka a dalších dvou osob v souvislosti s podezřením ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Směru-SD v době, kdy byli Fico a Kaliňák u moci. Podle policie byl poškozeným v kauze právě i Kiska.