Na Slovensku přibylo přes 9000 nakažených, ve Vídni se demonstrovalo

Vídeň/Berlín/Bratislava/Moskva - Ve Vídni se v sobotu na ohlášené demonstraci sešly desetitisíce odpůrců protiepidemických opatření. Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů nákazy koronavirem, je to jeden z nejvyšších údajů od začátku epidemie. Denní přírůstek nakažených na Slovensku v pátek poprvé od začátku pandemie překročil devítitisícovou hranici. Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí.

Ve Vídni demonstrovaly desetitisíce odpůrců protiepidemických opatření Úřady původně počítaly s tím, že se do protestu zapojí asi 15.000 lidí. Mnohem vyšší účast nejspíš souvisí s pátečním oznámením vlády, která se rozhodla razantně zpřísnit opatření pro boj s pandemií. Od pondělí v zemi začne nejméně desetidenní celostátní uzávěra a chystá se i povinné očkování proti covidu-19. Podle pořadatelů do centra metropole dorazilo až 100.000 lidí, policejní odhady hovoří o 38.000 protestujících. Na bezpečnost a dodržování aktuálních protipandemických pravidel dohlíželo na 1300 strážců zákona. Okolí Hofburgu a část okružní třídy (Ringstrasse) až k budově opery byly kvůli manifestaci uzavřené. Na místo proudily už od dopoledne davy lidí, kteří o sobě dávali hlasitě vědět s bubny, píšťalkami a skandováním. Stovky demonstrantů přijely do Vídně autobusy či vlaky z jiných spolkových zemí i ze zahraničí. Vídeňská radnice obyvatele varovala, aby se do centra města raději nevydávali. Protest proběhl až na výjimky bez násilností. Někteří demonstranti zapalovali pyrotechniku a házeli na policisty láhve a plechovky. Při potyčkách policisté použili pepřový sprej, uvedla APA. Ministr vnitra Karl Nehammer řekl, že útoky na policisty jsou "zcela nepřijatelné" a poděkoval pořádkovým složkám. "Při náročném zásahu se zachovaly profesionálně a dokázaly zajistit bezpečnost," řekl. Policie kontrolovala i dodržování protiepidemických pravidel, která ukládají, že účastníci protestů o více než 50 lidech musejí mít nasazené respirátory. Podle agentury APA se účastníci demonstrace předem mobilizovali skrze sociální síť Telegram a policie měla informace, že dorazí i pravicoví extremisté. Do protestu se zapojili mimo jiné příznivci nově založené strany skeptiků vůči očkování MFG (Lidé, Svoboda, Základní práva) či xenofobního Identitárního hnutí Rakouska (IBÖ). Bezpečnostní síly se připravovaly i na možné útoky proti vládním úřadům, sídlům médií a nemocnicím, proto byla posílena jejich ostraha. Na demonstraci dorazily stovky lidí s vlajkami a se symboly rakouské orlice na oblečení. Někteří aktivisté měli na sobě žluté hvězdy s nápisem "neočkovaný", na plakátech a transparentech byla například hesla "Tak to v roce 1938 začalo", "Konec fašistické diktatury" nebo "Schallenberg=Mengele". Používání symbolů a asociací spojených s nacistickým režimem ministr Nehammer odsoudil. "Není to jen nevkusné, ale bagatelizuje to i zločiny nacistů a uráží miliony obětí jejich diktatury a jejich blízké," řekl. Rakousko v pátek rozhodlo o celostátní uzávěře, která začne v pondělí, a navíc nařídilo povinné očkování proti covidu-19 pro všechny obyvatele. V zemi už týden platí přísné restrikce pro lidi bez očkování proti covidu-19, podle vlády ale ke zpomalení šíření nákazy nestačí, a proto přistoupila k tvrdším opatřením. V pátek Rakousko ohlásilo rekordních téměř 16.000 nových případů infekce za den, dnes přibylo 15.297 nakažených. Na jednotkách intenzivní péče leží 524 covidových pacientů. V centru Vídně se na ohlášené demonstraci sešly desetitisíce odpůrců protiepidemických opatření, které svolala opoziční pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Jen dva dny před začátkem celostátní uzávěry na náměstí Hrdinů poblíž Hofburgu a v jeho okolí protestovalo bezmála 40.000 lidí, informovala agentura APA. Atmosféra byla podle rakouských médií vyostřená a došlo i na potyčky s policií. Nejméně deset lidí bylo zatčeno. Denní přírůstek nakažených koronavirem na Slovensku poprvé překročil 9000

Denní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 na Slovensku v pátek poprvé od začátku pandemie překročil devítitisícovou hranici. Národní centrum zdravotnických informací dnes oznámilo, že za uplynulý den přibylo 9171 infikovaných. Ke kritické třítisícové hranici se v zemi těsně přiblížil údaj o vytížení covidových lůžek.

Národní centrum informovalo, že téměř 71 procent z nově nakažených nebylo očkováno ani jednou dávkou protikoronavirové vakcíny. Laboratoře v pátek prověřily celkem 27.267 vzorků PCR testů, z nichž bylo pozitivních 33,63 procenta.

Předchozí maximum denních přírůstků infikovaných zaregistrovali na Slovensku v úterý, kdy testy odhalily 8342 případů nákazy. Celkový počet osob, u nichž PCR testy potvrdily koronavirus, podle národního centra do dneška vystoupil na 602.413.

Za pátek přibylo ve slovenských nemocnicích 52 lidí s nemocí covid-19, kterou právě nový typ koronaviru vyvolává. Celkový aktuální počet takovýchto hospitalizovaných pacientů se zvýšil na 2997 a o víkendu podle všeho překročí hranici tří tisíc, kterou ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský už dříve označil za kritickou v souvislosti se zajištěním zdravotní péče. Na jednotkách intenzivní péče nyní leží 268 nemocných, z nichž 256 potřebuje podporu umělou plicní ventilací.

V souvislosti s covidovým onemocněním v pátek na Slovensku zemřelo 37 lidí. Celkově v zemi evidují 13.818 těchto úmrtí.

Německo zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronaviru

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronavirové nákazy. Ukázaly to údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Jedná se o jeden z nejvyšších denních přírůstků od začátku epidemie, přes 60.000 pozitivních testů zaznamenal RKI poprvé ve středu. Sedmidenní počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel vzrostl na 362, před týdnem to bylo 277, uvedla agentura DPA.

Šéf RKI Lothar Wieler agentuře DPA řekl, že koronavirová nákaza se v Německu bude dál šířit, pokud se více lidí nenechá naočkovat proti covidu-19. Podle Wielera je také nutné snížit počet kontaktů na osobu. Vyzval proto ke zrušení akcí s velkým počtem účastníků. "Další průběh zimy bude velmi záviset na tom, co se stane teď," uvedl Wieler. Poukázal na to, že na zkrocení této vlny pandemie nemusí očkování a nutnost předkládat covidové certifikáty stačit.

"V těch spolkových zemích, kde jsou zatím čísla nižší, máme při omezení kontaktů šanci nízké hodnoty udržet. Tam, kde jsou čísla vysoká, už je možná příliš pozdě," řekl Wieler.

V pátek podstatné zpřísnění restrikcí ohlásily vlády v Bavorsku a Sasku, kde je teď situace nejhorší. Sedmidenní incidence v Sasku je 794, v Bavorsku 636. Ještě hůř jsou na tom některé okresy, 16 jich hlásí týdenní incidenci vyšší než 1000. Nejvyšší je nyní v bavorském okrese Freyung-Grafenau, který sousedí s Jihočeským krajem - tam za sedm dní mají 1565 nakažených na 100.000 obyvatel. V saském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, který také leží u českých hranic, je incidence 1536.

Zdravotnický expert německé sociální demokracie (SPD) Karl Lauterbach řekl, že s většími omezeními musejí v blízké době počítat i další spolkové země, kde počty nakažených rychle stoupají. Podle vysokých hodnot incidence se to může týkat například Durynska, Braniborska nebo Saska-Anhaltska. "Skutečně doufám, že se ještě můžeme vyhnout podobně drastickým opatřením jako v Rakousku. To ale také znamená, že to musíme začít brát vážně. Jinak se nám to nepodaří," citoval jej portál T-Online.

RKI už dříve poukázal na to, že proočkovanost mezi lidmi ve věku 12 až 59 let by měla dosáhnout 85 procent, u lidí starších 60 let pak 90 procent. Dokončené očkování má v Německu nyní zhruba 68 procent lidí.

V Německu, kde žije kolem 83 milionů lidí, se koronavirová nákaza od začátku epidemie prokázala u 5,3 milionu lidí. Tento počet je ale zřejmě podhodnocený, protože zdravotní úřady nezachytily všechny případy nákazy. V souvislosti s nemocí covid-19 v zemi už zemřelo bezmála 99.000 lidí, z nichž 248 za uplynulý den.

Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem

Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem. Za uplynulý den zemřelo 1254 lidí, uvedla ruská agentura RIA Novosti, která se odvolává na vládní krizový štáb. Nakažených koronavirem SARS-CoV-2, který chorobu vyvolává, přibylo 37.120. O den dříve úřady informovaly o 37.156 nově nakažených za 24 hodin. Denní přírůstky obětí spojených s covidem-19 v Rusku v posledních dnech stoupaly. V úterý zemřelo 1247 lidí, ve středu 1251 a ve čtvrtek 1254. Od začátku pandemie krizový štáb eviduje celkem 262.843 obětí koronavirové infekce. Nejvíce nemocných zemřelo za uplynulý den v Moskvě (93) a v Petrohradě (75). Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na první listopadový týden celostátní mimořádné pracovní volno. Některé nejvíce zasažené ruské regiony ale tuto "covidovou dovolenou" ještě prodloužily.