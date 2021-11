Na Slovensku přibylo přes 9000 nakažených, Rusko hlásí rekordní počet úmrtí

Berlín/Moskva/Bratislava - Denní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem na Slovensku v pátek poprvé od začátku pandemie překročil devítitisícovou hranici. Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů nákazy. Je to jeden z nejvyšších údajů od začátku epidemie. Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem, za uplynulý den zemřelo 1254 lidí.

Denní přírůstek nakažených koronavirem na Slovensku poprvé překročil 9000

Denní přírůstek nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 na Slovensku v pátek poprvé od začátku pandemie překročil devítitisícovou hranici. Národní centrum zdravotnických informací dnes oznámilo, že za uplynulý den přibylo 9171 infikovaných. Ke kritické třítisícové hranici se v zemi těsně přiblížil údaj o vytížení covidových lůžek.

Národní centrum informovalo, že téměř 71 procent z nově nakažených nebylo očkováno ani jednou dávkou protikoronavirové vakcíny. Laboratoře v pátek prověřily celkem 27.267 vzorků PCR testů, z nichž bylo pozitivních 33,63 procenta.

Předchozí maximum denních přírůstků infikovaných zaregistrovali na Slovensku v úterý, kdy testy odhalily 8342 případů nákazy. Celkový počet osob, u nichž PCR testy potvrdily koronavirus, podle národního centra do dneška vystoupil na 602.413.

Za pátek přibylo ve slovenských nemocnicích 52 lidí s nemocí covid-19, kterou právě nový typ koronaviru vyvolává. Celkový aktuální počet takovýchto hospitalizovaných pacientů se zvýšil na 2997 a o víkendu podle všeho překročí hranici tří tisíc, kterou ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský už dříve označil za kritickou v souvislosti se zajištěním zdravotní péče. Na jednotkách intenzivní péče nyní leží 268 nemocných, z nichž 256 potřebuje podporu umělou plicní ventilací.

V souvislosti s covidovým onemocněním v pátek na Slovensku zemřelo 37 lidí. Celkově v zemi evidují 13.818 těchto úmrtí.

Německo zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronaviru

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronavirové nákazy. Ukázaly to údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Jedná se o jeden z nejvyšších denních přírůstků od začátku epidemie, přes 60.000 pozitivních testů zaznamenal RKI poprvé ve středu. Sedmidenní počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel vzrostl na 362, před týdnem to bylo 277, uvedla agentura DPA.

Šéf RKI Lothar Wieler dnes agentuře DPA řekl, že koronavirová nákaza se v Německu bude dále šířit, pokud se více lidí nenechá naočkovat proti covidu-19. Podle Wielera je také nutné snížit počet kontaktů na osobu. Proto vyzval k zrušení akcí s velkým počtem účastníků. "Další průběh zimy velmi závisí na tom, co se stane nyní," uvedl Wieler.

RKI již dříve poukázal, že proočkovanost mezi lidmi ve věku 12 až 59 let by měla dosáhnout 85 procent a u lidí starších 60 let pak 90 procent. Dokončené očkování má v Německu nyní zhruba 68 procent lidí.

V Německu, kde žije 83 milionů lidí, se koronavirová nákaza prokázala od začátku epidemie u 5,3 milionu lidí. Údaj je zřejmě podhodnocený, protože zdravotní úřady nezachytily všechny případy nákazy. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo bezmála 99.000 lidí, z nichž 248 za posledních 24 hodin.

Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem

Rusko opět zaznamenalo rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem. Za uplynulý den zemřelo 1254 lidí, uvedla ruská agentura RIA Novosti, která se odvolává na vládní krizový štáb. Nakažených koronavirem SARS-CoV-2, který chorobu vyvolává, přibylo 37.120. O den dříve úřady informovaly o 37.156 nově nakažených za 24 hodin. Denní přírůstky obětí spojených s covidem-19 v Rusku v posledních dnech stoupaly. V úterý zemřelo 1247 lidí, ve středu 1251 a ve čtvrtek 1254. Od začátku pandemie krizový štáb eviduje celkem 262.843 obětí koronavirové infekce. Nejvíce nemocných zemřelo za uplynulý den v Moskvě (93) a v Petrohradě (75). Rusko se od září potýká s výrazně zhoršenou epidemickou situací, kvůli čemuž úřady zpřísnily protikoronavirová opatření a prezident Vladimir Putin schválil na první listopadový týden celostátní mimořádné pracovní volno. Některé nejvíce zasažené ruské regiony ale tuto "covidovou dovolenou" ještě prodloužily.