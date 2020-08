Na Slovensku přibylo 123 nákaz, nejvíce od začátku epidemie

Brasília/Peking/Dillí/Budapešť - Na Slovensku se za čtvrtek nákaza koronavirem potvrdila u 123 lidí, oznámilo dnes místní ministerstvo zdravotnictví. Země tak zaznamenala nejvyšší denní bilanci infekcí od začátku epidemie nemoci covid-19. Celková bilance obětí pandemie nemoci covid-19 v Latinské Americe podle Reuters přesáhla hranici 250.000. Nejvíce postiženou zemí regionu je Brazílie. Peking zrušil povinné nošení roušek, 13 dní nepřibyli nakažení. Počet nakažených koronavirem v Indii stále roste a blíží se ke třem milionům. Za 24 hodin přibylo 68.898 infikovaných a 983 lidí s covidem-19 zemřelo. Maďarsko od 1. září zpřísní kvůli covidu opatření na hranicích.

Celkový počet zemřelých s nemocí covid-19 v Latinské Americe dnes přesáhl 250.000. Stalo se tak poté, co Brazílie za posledních 24 hodin ohlásila 1204 úmrtí a 45.323 nově nakažených koronavirem. Celkový počet infikovaných v největší latinskoamerické zemi tím přesáhl 3,5 milionu. Zemřelých s covidem-19 je v Brazílii už více než 112.000, tedy téměř polovina všech obětí v Latinské Americe, informovala agentura Reuters.

Brazílie je co do počtu nakažených i mrtvých druhou nejpostiženějších zemí světa po Spojených státech, které podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) evidují přes 5,5 milionu nakažených a více než 174.000 úmrtí.

Silně zasažená současnou epidemií je prakticky celá Latinská Amerika. Na šestém místě žebříčku nejhůře postižených zemí světa, který sestavila JHU, je Peru, na sedmém Mexiku, na osmém Kolumbie a na devátém Chile.

Předchozí den hlásily brazilské úřady téměř 50.000 potvrzených případů nákazy a 1212 obětí. Celkově již země s 210 miliony obyvatel registrovala 3.501.975 nakažených a 112.304 osob, které komplikacím doprovázejícím covid-19 podlehly.

Počet nakažených v Polsku stoupl o 903, jde o rekordní počet

Polsko zaznamenalo dosud nejvyšší denní nárůst nakažených koronavirem od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin přibylo 903 nových případů, informovalo dnes polské ministerstvo zdravotnictví.

Polsko se zhruba 38 miliony obyvatel zatím oficiálně registruje celkem 60.281 infikovaných, 1938 lidí s covidem-19 zemřelo, uvedla agentura Reuters.

Z evropských zemí je Polsko co do počtu zaznamenaných případů nákazy podle americké Univerzity Johnse Hopkinse na desátém místě; první je v rámci kontinentu Španělsko následované Británií, Francií, Itálií, Německem, Švédskem, Belgií, Rumunskem a Nizozemskem.

Na takzvaném semaforu českého ministerstva zahraničních věcí zůstává Polsko v zelené zóně zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem.

Na Slovensku přibylo 123 nákaz, nejvíce od začátku epidemie

Na Slovensku se za čtvrtek nákaza koronavirem potvrdila u 123 lidí, oznámilo dnes místní ministerstvo zdravotnictví. Země tak zaznamenala nejvyšší denní bilanci infekcí od začátku epidemie nemoci covid-19. Celkově eviduje 3225 nakažených, oficiální bilance obětí zůstala na 33 mrtvých.

Dnem s nejvyšším počtem odhalených nákaz byl dosud 15. duben, kdy bylo registrováno 114 případů. V květnu a první polovině června se pak při postupném uvolňování karanténních opatření denní bilance držely hluboko pod tímto číslem, za poslední týdny ale výrazně narostly. Ve čtvrtek bylo ohlášeno 80 nových infekcí a ve středu 100.

Podle vládních expertů je přesto šíření nákazy stále pod kontrolou. "Nárůst počtu potvrzených případů onemocnění covid-19 je výsledkem aktivního a důsledného dohledávání kontaktů v lokalizovaných a podchycených ohniscích nákazy a jejich nárazového testování v posledních dnech," citoval deník SME z prohlášení úřadu pro veřejné zdraví.

Pokud jde o počty provedených testů, uvádí speciální vládní web u minulého dne číslo 65, což je ale, jak konstatuje SME, zřejmě chybný údaj. V předchozích dvou dnech bylo vždy provedeno přes 3000 testů.

Počet aktivních případů covidu-19 stoupl za den z 1055 na 1147, přičemž už čtvrteční údaj převyšoval maximum z dubna. Kvůli nemoci z koronaviru bylo podle nejnovějších statistik ve slovenských nemocnicích 44 pacientů, z toho čtyři na jednotkách intenzivní péče.

Tempo šíření koronaviru v USA výrazně zpomalilo

Tempo šíření koronaviru ve Spojených státech, kde se jím nakazilo vůbec nejvíc lidí na světě, v posledních dvou týdnech výrazně zpomalilo. Zatímco ještě v červenci hlásily USA i 70.000 nových případů za den, v posledním týdnu to bylo průměrně kolem 46.000 případů, uvedl list The New York Times (NYT). Šéf Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield však varoval, že pozitivní trend klesajícího počtu nakažených zatím nepocítili lidé ve více než 20 státech, zejména na Středozápadě.

Ve Spojených státech se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 nakazilo skoro 5,6 milionu lidí, na 174.000 z nich zemřelo.

Novým případů však v srpnových týdnech přibývá pomaleji - tento týden průměrná denní bilance nově infikovaných klesla ve srovnání s předchozím týdnem téměř o pětinu. Ve čtvrtek úřady informovaly o 1042 úmrtích. Podle NYT je to ve srovnání s jarními měsíci, kdy umíraly denně i více než dvě tisícovky pacientů, citelný pokles, ale oproti červenci průměrný počet obětí naopak narostl zhruba na dvojnásobek.

"Doufejme, že tento a příští týden začne počet úmrtí po celé zemi klesat," řekl Redfield odbornému magazínu Journal of the American Medical Association. Upozornil přitom i na to, že v 21 amerických státech zatím počty případů nákazy nezačaly výrazněji klesat. Týká se to zejména amerického Středozápadu a států jako jsou Nebraska, Oklahoma, Iowa či Illinois.

V Itálii mají nejvíc nových případů nákazy od května, skoro 1000

Itálie opět hlásí nárůst počtu nových případů nákazy koronavirem. Za poslední den jich bylo 947, což je nejvíc od 14. května, uvedl s odvoláním na data ministerstva zdravotnictví list La Stampa. Ve Francii se nově nakazilo téměř 4600 lidí a v Británii něco přes 1000, což bylo v obou případech naopak zhruba o stovku méně, než úřady uváděly ve čtvrteční bilanci.

Itálie se v posledních týdnech potýká s rostoucím počtem nových případů nákazy, které se stejně jako na jaře opět soustřeďují do několika regionů na severu země. Z dnešní statistiky vyplývá, že infikovaných nejvíce přibývá v Lombardii, Venetu (Benátsku) a Laziu, kde leží i metropole Řím. Ve čtvrtek bylo nových případů 845, ve středu 642 a v úterý 403.

Francie ve čtvrtek ohlásila 4711 nových případů nákazy koronavirem, což bylo nejvíce od konce května, kdy země ukončila karanténní opatření. Dnešní bilance je jen mírně lepší - podle ministerstva zdravotnictví je nových případů 4586, obětí přibylo 23.

Stoupající čísla v Itálii znepokojují mimo jiné i ředitele škol, které mají v půlce září poprvé od uzavření v březnu přivítat miliony žáků. Žáci a studenti budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla, sedět v lavicích po jednom, na chodbách nosit roušky a v případě jakékoli indispozice zůstat doma. Agentura AFP napsala, že žáci a učitelé budou mít každý den k dispozici zdarma 11 milionů jednorázových roušek, každý týden do škol poputuje 170.000 litrů dezinfekčního roztoku.

Od začátku epidemie se v Itálii nakazilo celkem přes 255.000 lidí, téměř 35.500 lidí zemřelo

Peking zrušil povinné nošení roušek, 13 dní nepřibyli nakažení

Zdravotní úřady Pekingu dnes zrušily povinné nošení roušek ve venkovních prostorách poté, co čínská metropole posledních 13 dní nezaznamenala žádné nové případy koronavirové nákazy. Navzdory tomu se ale dnes velká část lidí v ulicích stále pohybovala s ochrannými rouškami, informovala agentura Reuters.

Někteří říkají, že se s rouškou cítí bezpečněji, zatímco jiní uvádějí jako jeden z důvodů společenský tlak. "Myslím, že bych si mohla roušku sundat, ale musela bych vidět, že to moje okolí přijímá. Mám strach, že se mě lidé budou bát, když mě uvidí bez masky," řekla agentuře Reuters 24letá žena.

Od začátku pandemie, která se rozšířila z čínského města Wu-chan, zrušil Peking povinné nošení roušek ve venkovních prostorách už podruhé. Poprvé to bylo koncem dubna, ale v červnu byla tato povinnost znovu zavedena poté, co se objevilo nové ohnisko nákazy na tržišti na jihu metropole.

Pevninská Čína nezaznamenala žádný nový případ lokálního přenosu nákazy už pět dní. Ve čtvrtek úřady ohlásily 22 zavlečených případů a uzavřely hranice, což se netýká čínských občanů.

Počet infikovaných koronavirem v Indii se blíží ke třem milionům

Počet nakažených koronavirem v Indii stále roste a země má nyní 2,9 milionů případů nákazy covidem-19. Podle dnešních údajů federálního ministerstva zdravotnictví přibylo za posledních 24 hodin 68.898 nově nakažených a 983 lidí s covidem-19 zemřelo. Celkový počet mrtvých tak stoupl na 54.849, informovala agentura Reuters.

Indie je nejhůře postiženou zemí v Asii a co do počtu nakažených třetí nejpostiženější na světě po Spojených státech a Brazílii.

Indie na počátku pandemie v březnu vyhlásila přísná karanténní opatření, včetně celostátního zákazu vycházení. Omezení ale značně postihla ekonomiku země a desítky tisíc lidí připravila o práci. Právě kvůli ekonomickým dopadům úřady karanténu po dvou měsících uvolnily a počet nakažených začal stoupat.

Indické úřady slíbily, že zvýší počet testů na koronavirus až na 900.000 denně. Doposud byly v zemi s téměř 1,4 miliardy obyvateli otestovány tři miliony lidí.

Maďarsko od 1. září zpřísní opatření na hranicích

Maďarsko zpřísní od počátku září opatření na hranicích, aby zamezilo šíření koronaviru, řekl dnes státnímu rozhlasu maďarský premiér Viktor Orbán. Je to podle něj reakce na stoupající počet nakažených v sousedních zemích. Konkrétní podobu nových opatření zatím ale předseda vlády neuvedl, napsala agentura Reuters.

"Se začátkem školního roku nebudeme moci dále fungovat v režimu přechodu hranic, který platil během léta," řekl Orbán. Podle nynějších nařízení se všichni, kdo se vracejí ze zemí s vyšším počtem nakažených, musí uchýlit do 14denní karantény, pokud nepředloží negativní test na covid-19.

Ovšem například Chorvatsko, které je pro Maďary oblíbeným cílem dovolených, je na seznamu zemí stále v "zelené" kategorii, což znamená, že pro návrat z této země žádná mimořádná opatření neplatí. Chorvatsko ve čtvrtek zaznamenalo 255 nově nakažených a podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) celkový počet zjištěných případů v zemi stoupl na 7329.

Maďarsko k dnešnímu dni zaznamenalo 5046 případů covidu-19 a 609 lidí s tímto onemocněním zemřelo.