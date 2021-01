Na Slovensku platí přísnější zákaz vycházení

Bratislava/Brusel - Na Slovensku ode dneška platí v souvislosti s koronavirovou krizí přísnější zákaz vycházení. Potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus je nově až na výjimky potřeba také pro cesty do práce či do přírody. Výrazné omezení volného pohybu osob bude podle dřívějšího rozhodnutí vlády platit prozatím do 7. února. Opatření se vztahuje i na cizince. Čeští turisté již od loňského září zpravidla potřebují při cestách na Slovensko test na koronavirus, pokud se chtějí po příjezdu vyhnout karanténě. V Belgii ode dneška platí zákaz veškerých cest přes hranice, pokud k nim není dostatečný důvod. Tím je například práce nebo návštěva rodiny.

Zpřísnění zákazu vycházení v pětimilionové zemi pod Tatrami souvisí s plošným testováním obyvatel na koronavirus, které skončilo v úterý a které podle dílčích výsledků odhalilo přes 30.000 infikovaných.

Kromě cest do práce nebo do přírody je využití i některých dalších výjimek ze zákazu vycházení podmíněno testem na koronavirus. Ten je v situaci trvajícího uzavření většiny prodejen potřebný také na cesty k výdejnám zboží objednaného přes internet, dále k cestám do ciziny, při návštěvě úřadů, bank a pošty. Naopak i bez testu lze vyrazit na nákup potravin a dalšího nevyhnutelného zboží.

Slovenská policie již předem ohlásila, že se se zaměří na kontrolu dodržování nových pravidel zákazu vycházení. Úřad hlavního hygienika nařídil, aby potvrzení o testu na koronavirus u vstupu do svých prostor vyžadovali například zaměstnavatelé a úřady.

Hromadné testování obyvatel Slovenska na koronavirus by se mělo zopakovat ve zhruba polovině slovenských okresů, ve kterých byl podíl zjištěných infikovaných nejvyšší. Podle platného nařízení vlády totiž od středy 3. února nebude už v těchto regionech platit potvrzení o testu na koronavirus z předchozího kola testování.

Celostátní testování se na Slovensku uskutečnilo již na přelomu října a listopadu loňského roku. Následně počet nových případů koronavirové infekce klesl, od začátku prosince pak počty nakažených začaly výrazněji stoupat. Podle odborníků úřady po plošném otestování obyvatel otálely s dalšími opatřeními včetně karanténních omezení, které země zavedla až před vánočními svátky.

Zpřísnění pravidel ode dneška čeká i Belgii, jejíž hranice bude možné překročit jen v nutných případech. Na rekreaci do zahraničí nikdo nevyjede až do začátku března, oznámil premiér Alexander De Croo. Do země nebo ze země se lidé dostanou jen ze zdravotních, pracovních či rodinných důvodů, výjimka platí i pro pendlery.

V sousední Francii se o dalším postupu v boji pro pandemii teprve rozhodne. Francouzský prezident Emmanuel Macron má oznámit, zda v zemi zavede už třetí celostátní karanténu. Po plošné uzávěře volají experti, které znepokojuje nárůst pacientů s covidem-19 v nemocnicích.