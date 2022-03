Na Slovensko vstoupilo z Ukrajiny přes 100.000 lidí, do Polska 787.300

Bratislava/Varšava - Na Slovensko vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze do této země už přes 100.000 lidí. Do dnešního rána to bylo 101.529 osob, informoval ČTK mluvčí slovenského policejního prezidia Michal Slivka. Podle dřívějších údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nejvíce lidí z Ukrajiny utíká přes ukrajinsko-polskou hranici. Do Polska přišlo z Ukrajiny už 106.400 lidí.

Mnoho uprchlíků nezůstalo na Slovensku, ale pokračovali k příbuzným do dalších států včetně Česka. Z Ukrajiny přes Slovensko utíkají do vlasti také stovky občanů třetích zemí. Bratislava ve spolupráci s kolegy ze zahraničí už zorganizovala repatriační lety do Indie a Maroka.

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec v pátek řekl, že o přidělení dočasné ochrany na Slovensku požádalo po překročení slovensko-ukrajinské hranice 2000 lidí.

Podle UNHCR za týden od začátku ruského útoku na Ukrajinu uteklo z této země přes 1,2 milionu lidí. To jsou téměř tři procenta populace.

Slovenská armáda ohlásila, že na hranice s Ukrajinou vyšle další vojáky, celkově může podle dřívějšího rozhodnutí slovenské vlády pomáhat policistům až 1500 vojáků. Ti budou zajišťovat také ochranu takzvané zelené hranice Slovenska s Ukrajinou.

Do Polska v pátek přišlo 106.400 lidí z Ukrajiny, nejvíc od začátku ruské invaze

Do Polska v pátek přišlo přes 106.400 lidí z Ukrajiny, uvedlo dnes na twitteru polské ministerstvo vnitra. Je to nejvyšší počet za jeden den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Celkem do Polska kvůli tomuto konfliktu prchlo 787.300 lidí.

Mnoho Ukrajinců si hned na hranicích vyzvedávají jejich příbuzní nebo známí. V Polsku žije silná ukrajinská komunita, která před začátkem nynější války čítala až 1,5 milionu lidí. Ti, kdo nemají kam jít, míří do přijímacích center, kde dostanou pomoc. Takových středisek v zemi funguje třicet. Náměstek ministra vnitra Pawel Szefernaker dnes na twitteru napsal, že problémem pro polské úřady je to, že většina lidí, kteří hledají pomoc v přijímacích centrech, z nich chce jet do velkých měst. "Chceme je přesvědčit, že i v menších obcích jsou dobré podmínky, že tam čekají Poláci, aby jim pomohli," uvedl. Mezi lidmi prchajícími v důsledku ruské invaze jsou například i občané Indie, Uzbekistánu, Afghánistánu nebo Nigérie. Szefernaker zveřejnil na twitteru fotografii letadla, kterým dnes v noci z jihopolských Katovic odletělo do vlasti 201 občanů Egypta.