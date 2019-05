Na slavnostech v Ivančicích lidé ochutnali i chřestové pivo

Ivančice (Brněnsko) - Slavnosti chřestu a vína nalákaly do Ivančic na Brněnsku opět tisíce návštěvníků. Speciality z chřestu vařilo šest restaurací, doplnily je asi tři desítky vinařů, řekla dnes ČTK ředitelka tamního infocentra Magdalena Černá. Slavnosti začaly v pátek, akce skončí v neděli.

Zájemci mohou ochutnat chřest na různé způsoby, na slano, na sladko, smažený chřest, ryby či krevety s chřestem, chřestový tatarák nebo jako dezert v podobě mačkaných jahod s podmáslím a chřestovou zmrzlinou. To vše mohli zapít chřestovým pivem či chřestovou limonádu.

Chřest kdysi jako vybraná lahůdka a chuťově vynikající zelenina mířil na císařský stůl do Vídně, ale například i do Říma. Oblíbený byl především za hranicemi. V Česku se pěstoval před druhou světovou válkou poměrně hojně a dařilo se mu i na Ivančicku. Komunistický režim však z chřestu udělal buržoazní potravinu a nechal jej z polí zmizet. Údajně proto, že jej nedokázal rychle dostat k zákazníkovi a zelenina tak podléhala zkáze. Pěstování chřestu na Ivančicku skončilo na přelomu 60. a 70. let.

Město tradici pěstování zkouší obnovit, loni chřest nechalo zasázet asi na půl hektaru pole. První sklizeň se čeká příští rok. Plánované výnosy v desítkách či stovkách kilogramů podle Černé ale zdaleka nepokryjí potřeby slavností, kde je ho zapotřebí tuny. "Chceme ho ale mít v nabídce po celý rok, asi jej proto i zavaříme," uvedla Černá.

Na slavnosti se chřest dlouho vozil ze Slovenska, v posledních letech už jej dodávala společnost Český chřest, která obnovila pěstování na Mělnicku. V okolí Hostína u Vojkovic je chřestem osazeno zhruba 186 hektarů polí, je tam pro něj vhodná písčitá půda. K zákazníkům v ČR směřuje většina produkce firmy, část však putuje například i do Německa, Nizozemska, Velké Británie nebo do Hongkongu.