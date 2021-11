Na školách začalo plošné testování na covid, stát nakoupí testy

Praha - Další možné případy koronaviru ukázalo dnešní plošné testování v základních a středních školách v Česku. Pokračovat by mělo každé pondělí asi do konce února příštího roku, v desítkách okresů žáci podstupovali antigenní testy už v minulých týdnech. Záchytů přibývá třeba v Ústí nad Labem, ve Zlíně chtějí výsledky urychlit používáním přesnějších PCR testů. Vláda dnes rozhodla, že stát nakoupí pro školy bezmála 14 milionů antigenních testů. Kabinet zároveň uvolní 192 milionů korun na PCR testování.

Plošné testování ve školách vláda v demisi zavedla kvůli výraznému zesílení epidemie. "Situace opravdu není dobrá, protože jen v Ústí nad Labem je několik desítek zavřených tříd. Dnes nově je zavřená jedna celá mateřská škola," řekl ČTK ústecký radní pro školství a ředitel ZŠ Stříbrnická Michal Ševcovic (PRO Zdraví a Sport).

Ústecké školy podle Ševcovice doteď pomáhaly krajské hygieně s trasováním. "Teď už je záchytů hodně a směřuje to k postupnému zavírání školských zařízení," uvedl. V ZŠ Stříbrnická dnes mělo deset dětí pozitivní antigenní test, zároveň je ve škole osm tříd v karanténě. "Je to obrovský nárůst, v září jsme neměli ani jedno dítě pozitivní," uvedl ředitel školy. Obdobná situace je i v dalších školách v Ústí nad Labem.

Ve Zlíně byly dnes ve čtyřech z 13 základních škol zřizovaných městech k dispozici také PCR testy. Před týdnem mělo ve zlínských základních školách 185 dětí pozitivní antigenní test, kvůli velké vytíženosti testovacích míst měli rodiče dětí výsledky potvrzujících PCR testů až za dva či tři dny. Po tu dobu byly děti vyloučeny z výuky a rodiče se o ně museli postarat.

Zlínská radnice proto na dnešek zajistila PCR testy do čtyř nejpostiženějších škol. Pokud dnes v těchto školách vyšel dítěti pozitivní antigenní test, byl ihned k dispozici PCR test. Výsledky by měly být dnes, řekla ČTK náměstkyně primátora Kateřina Francová (STAN).

Testování dětí ve školách pomocí PCR testů požaduje po státu vedení pražského magistrátu. Ministerstvům školství a zdravotnictví úřad odešle žádost, aby byly školám testy propláceny tak, jako tomu bylo na jaře.

V pražské ZŠ Petřiny vyšly dnes pozitivní antigenní testy 11 žákům. Epidemická situace ve škole se výrazně zhoršila v předminulém týdnu. Na začátku minulého týdne tam bylo v karanténě osm tříd a šest pedagogů, takže ředitelka Jana Kindlová vyhlásila na čtvrtek a pátek volno. Dva pozitivní antigenní testy měli dnes žáci v ZŠ Podbělohorská v Praze 5, řekla ředitelka Jitka Vlčková. Minulý a předminulý týden tam test nákazu neukázal nikomu.

Podle některých ředitelů ale výsledky minulých testování ukazují, že přesnější PCR testy všechny pozitivní antigenní potvrdit nemusí. "V minulých týdnech chybovost (antigenních testů) byla velká," řekl ředitel Malostranské základní školy a gymnázia v Praze 1 Tomáš Ledvinka. V uplynulých dvou týdnech vyšly pozitivní vždy nanejvýš zhruba čtyři testy, odhadem se jich podle něj nepotvrdila asi polovina.

Také v Olomouckém kraji v uplynulých třech týdnech v jednotlivých okresech potvrdily PCR testy jen zhruba polovinu pozitivních antigenních testů ve školách. V posledním kole, do něhož se zapojili žáci a studenti z Olomoucka a Šumperska, to byla jen necelá třetina, vyplývá z údajů zveřejněných krajskou hygienickou stanicí.

Návrat pravidelného testování na koronavirus vítá ředitel jablonecké Střední průmyslové školy technické Petr Froněk. Míní, že toto rozhodnutí mohlo přijít dříve. Dnes mělo v této škole škole pozitivní antigenní test šest z 204 testovaných žáků. Na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava měli dnes pozitivní antigenní test čtyři žáci. Před týdnem na škole s 1230 žáky nikdo pozitivní test neměl, 8. listopadu bylo pozitivních šest žáků. Na škole je podle zástupce ředitele Ladislava Kašpárka podstatná část studentů očkovaná.

Vedle očkovaných se netestují ani žáci, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali nákazu koronavirem. Do základních a středních škol v ČR chodí podle statistik ministerstva školství asi 1,4 milionu dětí. Očkování má podle ministerstva zdravotnictví zhruba 170.000 dětí ve věku 12 až 15 let a 100.000 ve věku 16 až 17 let. Ve věkové skupině 18 až 24 let, do které patří třetí a čtvrtý ročník středních škol, je očkovaných zhruba 350.000 lidí.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku nebo starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdálení 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i tato pravdila, nemohou se účastnit prezenční výuky.

Antigenní testy do škol rozvezli ze skladů státních hmotných rezerv hasiči. Pro neočkované učitele musejí školy zajistit testování školy samy.

Stát nakoupí antigenní testy do škol a nabídne proplácení PCR metody

Stát nakoupí bezmála 14 milionů antigenních testů na covid pro použití ve školách, využije k tomu peníze z Fondu solidarity EU. Nákup zajistí Správa státních hmotných rezerv, sdělil na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vláda také uvolnila 192 milionů korun na přesnější PCR testování covidu ve školách. Školy tak budou moct opět využít proplácení částkou 200 korun na test. Pro povinné testování neočkovaných zaměstnanců státu správa hmotných rezerv nakoupí do 15. prosince zhruba půl milionu testů, doplnil na tiskové konferenci po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda minulý týden rozhodla, že preventivní testování neočkovaných žáků a těch, kteří neprodělali nemoc v posledních 180 dnech, bude ve školách povinné do února. Pravidelně by se měli žáci a studenti testovat každé pondělí. Povinné je nově i testování zaměstnanců, kteří nejsou očkovaní a v posledních šesti měsících neprodělali covid.

Celkem 192 milionů na PCR testování ve školách dnes vláda převedla ministerstvu školství, to v minulých vlnách testování proplácelo PCR metodu školám, které formu testování vyžadující laboratorní práci zvolily. Většina škol používá jednodušší, ale méně přesné antigenní testy.

Pro dnešní zasedání kabinetu připravilo ministerstvo materiál, podle kterého bude pro testování žáků na covid-19 na základních a středních školách od prosince do konce února příštího roku potřeba zhruba 15,39 milionu antigenních testů určených pro samoodběr. Část z nich může stát získat dodatečným nákupem testů z poslední objednávky a asi na 13,79 milionu se bude muset vypsat veřejná zakázka. Testy pro školy by měla pořídit Správa státních hmotných rezerv podle technické specifikace ministerstva zdravotnictví. Veřejnou zakázku by správa podle návrhu měla vyhlásit nejpozději v úterý.