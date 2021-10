Na sklářské symposium v Novém Boru někteří umělci kvůli covidu nedorazili

Nový Bor (Českolipsko) - Přípravu čtrnáctého ročníku Mezinárodního sklářského symposia (IGS) v Novém Boru na Českolipsku letos poznamenal koronavirus. Někteří umělci, třeba ti z Austrálie, nakonec účast odřekli, země zakázala cestovat až do roku 2023. Nahradili je ale jiní umělci, stejně kvalitní, řekla novinářům kurátorka akce Sylva Petrová. Do práce ve sklárnách a ateliérech se tak zapojilo 46 umělců z Česka a dalších 13 zemí.

Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka (Starostové pro Liberecký kraj) nebyl v posledním týdnu den, kdy by se neozval nějaký další zájemce o účast na IGS. "Z Polska i dalších sousedních zemí přicházely žádosti na poslední chvíli, my jsme je ale už odmítali, protože ten počet byl daný," dodal. Akce má podle něj ukázat, že sklářství v regionu žije a má budoucnost navzdory koronaviru i problémům jednotlivých skláren. Těch se do symposia zapojilo 12, vypadly podle Dvořáka sklárny Egermann a Slavia, které mají ekonomické problémy.

Tradici sklářských symposií v Novém Boru založil v roce 1982 Crystalex. Tehdy poprvé pozval do svých sklářských provozů výtvarníky a designéry, aby s pomocí místních sklářů ztvárnili své návrhy a nápady. V tříletých intervalech se za 30 let vystřídalo v Novém Boru přes 500 umělců. Když Crystalex v roce 2009 zkrachoval, převzalo štafetu město, které chtělo ukázat, že tradiční sklářské řemeslo v regionu stále žije. Hlavním partnerem města je Liberecký kraj.

Sympozium má bohatý doprovodný program pro veřejnost, která může vidět umělce přímo ve sklárnách při práci. Na náměstí se uskuteční sklářské slavnosti, a po městě a v regionu se koná i řada dalších menších akcí. Liberecký kraj letos IGS spojil s Víkendem Křišťálového údolí, který otevře návštěvníkům i další sklárny, muzea a bižuterní podniky v kraji. "Máme 48 zapojených subjektů, je to víc než před dvěma lety, kdy jsme s víkendem začínali. Jsou to i menší výrobci, kteří běžně nejsou otevřeni," řekl manažer projektu Křišťálové údolí David Pastva.

Díla vytvořená v rámci sympozia budou od neděle vystavena ve Sklářském Muzeu v Novém Boru, k vidění tam budou až do konce roku. "Pak se přestěhují do Severočeského muzea v Liberci a potom snad do Prahy," dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).