Na sjezdařskou sezonu se bude Ledecké vzpomínat dobře

Praha - Přelomovou lyžařskou sezonu má za sebou Ester Ledecká. Sice nedostane kvůli koronaviru šanci završit rok ve finále Světového poháru, v kterém jako první Češka vyhrála sjezd, ale na zimu se jí bude vzpomínat dobře.

"Každý závod a každý trénink byl pro mě skvělý zážitek. Jsem ráda za každý moment, který jsem mohla strávit na kopci a vždycky to takhle budu mít. Bavím se tím, takže nemám vyloženě něco, na co bych vzpomínala nejvíc," řekla Ledecká v nahrávce pro média poté, co bylo zrušeno finále SP v italské Cortině d'Ampezzo.

Přesto by se pár výjimečných okamžiků našlo. Jako první Češka vyhrála v prosinci v Lake Louise sjezd SP. Znovu se dostala na stupně vítězů díky třetímu místu v únorovém sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a celkově skončila v disciplíně druhá. Navíc byla třetí v kombinaci Crans Montaně a v hodnocení skončila třetí.

"Já to nerozlišuju. Zážitků bylo strašně moc. Některý třeba, na který by se dalo pohlížet jako na zlomový, že jsem třeba poprvé vyhrála svěťák, že jsem byla na bedně v kombinaci, ale na celou sezonu budu vzpomínat vždycky dobře," řekla.

Svými výkony se zařadila mezi největší postavy českého sjezdového lyžování. "Což je skvělé. Každopádně nebylo mým cílem mít nejúspěšnější sezonu, jakou kdy jaký český lyžař v historii měl. Ani si to, popravdě, nemyslím," řekla Ledecká a vyzdvihla výkony Šárky Strachové. "Myslím, že Šárka byla daleko víckrát na bedně. Byla to Paní slalomářka a ještě budu mít co dělat, abych ji dohnala," podotkla.

Jako tradičně děkovala svému realizačnímu týmu. "Odvedli fantastickou práci. Říkám to po každém závodě, ale je to opravdu pravda. Hodně si toho vážím. Zase jsem se posunula o krok dopředu a jsem na nás a na sebe fakt pyšná."

Olympijskou vítězku v superobřím slalomu mrzelo, že se nepojede finále SP. "Každopádně doufám, že budu mít šanci aspoň jet ještě nějaké závody FIS na lyžích a udělám si svěťák z kdejakého okresního závodu," plánovala.

Dělala si legraci, že zrušení finále zařídil její trenér Tomáš Bank. S Ledeckou totiž prohrál sázku a při prohlídce sjezdu se měl navlíknout do závodní kombinézy. "Beru to trochu jako šíp z vlastních řad. Všichni to svádí na koronavirus, ale myslím, že Tomas přišel a řekl, že se nebude ztrapňovat v kombinéze, ať to zruší a oni mu to zrušili, protože ho mají rádi. On má všude dobré kamarády a konexe," vtipkovala.

Aktuálně trénuje ve švýcarském Scuolu a připravuje se na závody na snowboardu. Příští týden je v plánu Světový pohár v italském Livignu a finále ve Winterbergu. "Přála bych si, aby se ty dva svěťáky odjely a zároveň bych si přála, aby to pro nás sportovce bylo bezpečný. Nevím, jestli to dokážu sama ovlivnit," řekla Ledecká.

"Každopádně se těším, jestli se to podaří a závody se odjedou, tak ráda sezonu zakončím jako snowboardistka. Snowboardových závodů jsem moc neodjela, takže se na ně těším," řekla Ledecká. Na prkně letos jela dva závody. V Rogle vyhrála paralelní obří slalom a v Bad Gasteinu skončila druhá v paralelním slalomu.