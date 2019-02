Ostrava - Kateřina Siniaková se dnes podobně jako v listopadovém finále Fed Cupu mohla stát českou hrdinkou. Po výborném výkonu porazila Mihaelu Buzarnescuovou a vyrovnala stav prvního kola s rumunskými tenistkami na 2:2, ale v koncovce rozhodující čtyřhry na ni dolehla únava. Společně s Barborou Krejčíkovou vzdorovaly Irině-Camelii Beguové a Monice Niculescuové bezmála tři hodiny, než prohrály 1:2 na sety.

Ani sama Siniaková nečekala, jak náročný pro ni dnešní den bude. "Byl to hodně dlouhý debl. Určitě to nebyla procházka růžovým sadem, nohy jsem cítila. Bára mi pomáhala, bohužel ta koncovka nebyla nejlepší. Bojovala jsem, ale udělala jsem na konci pár chyb," litovala.

Mohl ji potěšit alespoň povedený singl, ve dvouhře se jí totiž na turnajích letos zatím nedařilo. "Bude to těžké, teď mám přesun do Kataru a hned další den budu hrát. Dneska ten singl byl dobře odehraný a doufám, že to bude třeba ten zlomový krůček, že se mi bude dařit i na turnajích," doplnila dvaadvacetiletá Češka, kterou čeká podnik v Dauhá.

Krejčíková byla jako náhradnice v týmu už loni ve finále, ale dnes se poprvé ve Fed Cupu dostala na kurt. "Nechala jsem tam všechno. Doufala jsem, že vyhrajeme, že z toho budeme mít větší radost. Celkově na první zápas před plnou arénou to hodnotím velice pozitivně," řekla.

Beguová s Niculescuovou přijely na Fed Cup bezprostředně po triumfu na turnaji v Thajsku, takže Češky čekaly těžký zápas, i když jsou žebříčkově nejlepším světovým párem. "Hrály opravdu dobře. My jsme byly trošku pozadu. Prohrály jsme. Je to těžké, je to velké zklamání, ale půjdeme dál," řekla Krejčíková.

Za klíčové považovala, že se po zisku úvodního setu už nedostaly do vedení. "Pořád jsme prohrávaly. Nebyly jsme nahoře. Ony byly na koni a ty koncovky nám unikly o pár míčů," dodala.