Na silnicích Vysočiny je ledovka, na Olomoucku sníh

Praha - Na silnicích Vysočiny je ledovka. Silničáři zasahují s 91 sypači, upravují především hlavní tahy. V Olomouckém kraji pokryl silnice sníh, místy hustě sněží. V kombinaci s deštěm vozovky mrznou a tvoří se náledí. Policie uzavřela D1 mezi Kojetínem a Mořicemi na Prostějovsku kvůli několika nehodám. Náledí komplikuje dopravu i v Jihomoravském kraji.

Jihomoravský kraj

Dopravu komplikuje ráno náledí. Policisté obdrželi v průběhu půlhodiny hlášení o devíti dopravních nehodách, při žádné z nich nebyl nikdo zraněn. ČTK to řekla mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

"Většinou jde o méně vážné dopravní nehody, žádná zranění nejsou hlášena. Příčinou většiny z nich jsou pravděpodobně povětrnostní podmínky a námraza na silnici," řekla Drahokoupilová.

Podle internetových stránek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje hrozí náledí i na dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Brnem i v úseku mezi Rousínovem a Přerovem, na Blanensku, Brněnsku, Vyškovsku, Znojemsku i přímo v Brně.

S ohledem na dešťové srážky a aktuální teploty lehce pod bodem mrazu vyjelo všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. "Zejména ve výše položených oblastech statutárního města Brna může hrozit nebezpečí smyku, upozorňujeme proto řidiče na nutnost opatrné jízdy," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Silnice mezi Skalicí, Višňovým a Medlicemi na Znojemsku zůstane kvůli náledí uzavřená až do jedné hodiny po poledni, uvízl na ní autobus. Nehody se staly v Brně v Porgesově ulici, která je součástí městského okruhu, ve Vranovské Nové Vsi na Znojemsku, Krhově na Blanensku, v Přímětické ulici ve Znojmě se srazil autobus s osobním autem. Mezi Těšeticemi a Suchohrdly na Znojemsku se tvořily kolony kvůli ledovce na silnici.

Ve většině kraje bylo ještě v půl deváté pod nulou, kromě Břeclavska a Hodonínska navíc pršelo, místy s deštěm.

Královéhradecký kraj

V horských oblastech ráno sněžilo, v nižších polohách pršelo. V Orlických horách, na Broumovsku a v Krkonoších byl na některých vedlejších silnicích místy ujetý nebo rozbředlý sníh, dopravu mohl komplikovat také silný nárazový vítr. Místy se mohla tvořit ledovka. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Ráno bylo v Královéhradeckém kraji většinou zataženo s deštěm, nad 700 metrů sněžení. Teploty se pohybovaly od minus pěti do plus pěti stupňů Celsia.

Meteorologové v hradeckém kraji na dnešek předpovídají postupně zataženo až oblačno a místy přeháňky, na horách četnější a v polohách nad 900 metrů sněhové. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus čtyřmi až plus sedmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně nad nulou. Vítr má vát čerstvý, na horách s nárazy 70 až 90 kilometrů v hodině. Odpoledne by měl slábnout.

Liberecký a Ústecký kraj

Sněhu napadlo jen kolem centimetru, ještě ráno se hlavně v horách objevovaly přeháňky, postupně se ale situace uklidnila a vyjasňuje se. I na hlavních tazích ale mohou ještě ležet zbytky rozbředlého sněhu, silničáři proto doporučují opatrnost. Žádné problémy zatím hlášeny nejsou.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus jednoho do tří stupňů. Většinou je polojasno až zataženo bez srážek, vítr fouká jen slabý. Podle meteorologů dnes teploměry vystoupají maximálně k osmi stupňům, hlavně v horách se i přes den mohou objevit sněhové přeháňky.

V sousedním Ústeckém kraji jsou dnes ráno teploty vyšší, od dvou do pěti stupňů. Většinou je oblačno až zataženo, místy může pršet. I tam jsou silnice s opatrností sjízdné. Sněžit by podle meteorologů mohlo přes den jen v oblastech nad 1000 metrů nad mořem.

Moravskoslezský kraj

Se zvýšenou opatrností dnes musí jet řidiči po silnicích v horách. Na Frýdecko-Místecku v Beskydech i na Bruntálsku v Jeseníkách jsou některé silnice holé, suché a vymrzlé, níže položené silnice jsou vlhké. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnici I/56 v Beskydech se místy tvoří ledovka a silnice je mezi Ostravicí a Bílou uzavřena pro těžká vozidla nad 12 tun. Na mostě na dálnici D1 na hranicích Ostravy a Bohumína je náledí. Na Opavsku jsou sněhové přeháňky. Po celém kraji fouká silný vítr.

Podle předpovědi meteorologů lze dnes očekávat sněžení nebo místy mrznoucí déšť se sněhem postupně na většině území kraje. Při mrznoucích srážkách se bude místy tvořit ledovka. V polohách nad 900 metrů bude sněžit.

Olomoucký kraj

Silnice pokryl ráno silnice sníh, místy hustě sněží. V kombinaci s deštěm vozovky mrznou a tvoří se náledí. Silničáři ho hlásí například v okolí Lipníka nad Bečvou či Prostějova. Husté sněžení hlásí silničáři především na Šumpersku a nabádají řidiče k obezřetnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Na tvorbu ledovky kvůli namrzajícím srážkám především v oblasti střední Moravy upozorňují i meteorologové.

Policisté uzavřeli dnes po 08:00 D1 mezi Kojetínem na Přerovsku a Mořicemi na Prostějovsku kvůli několika nehodám. Uzávěra by měla trvat zhruba hodinu. Podle dopravních informací policie se nehody obešly bez zranění. Havárii policisté evidují například na 242. kilometru, kde se střetla dvě osobní auta, nikdo nebyl zraněn.

Kvůli dešti a nízkým teplotám se ledovka podle silničářů tvoří hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Přerovsku. Silnice tam pokrylo náledí a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, správci cest tam provádějí posyp. Na kluzké silnice upozorňují silničáři i v okolí Prostějova, i tam se především na vedlejších cestách může tvořit kvůli mrznoucímu dešti ledovka, uvádí ŘSD.

Ostatní silnice může pokrývat sníh, hlásí ho silničáři například na D1 u Dolního Újezdu na Přerovsku, na dálnici sněží i v okolí Olomouce. Mrznoucí déšť nebo déšť se sněhem mohou řidiči čekat i ve vyšších polohách Olomoucka.

Husté sněžení hlásí správci cest hlavně na Šumpersku. Na silnicích druhých a třetích tříd tam leží nyní zbytky rozbředlého sněhu, na inertně udržovaných cestách leží slabá vrstva nového sněhu. Hlavní cesty jsou mokré po chemickém ošetření. I tak jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, v okrese je silný vítr, sněží a do toho se tvoří mlha, uvádějí správci cest. Sněží i na Červenohorském sedle spojující Šumperk s Jeseníkem. Na Jesenicku je naopak klid, silnice jsou tam mokré, ale se sněhovými přeháňkami. Například na Javornicku se teplota ráno vyšplhala na pět stupňů nad nulou.

Pardubický kraj

Ve vyšších polohách mohly silnice ráno namrzat a tvořit se ledovka. V horských oblastech ležela na vedlejších silnicích místy slabá vrstva ujetého sněhu. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště na menších komunikacích v okolí Lanškrouna, Hlinska, Moravské Třebové, Litomyšle, Svitav a na některých místech v Železných horách. Tam se nejčastěji může tvořit náledí a ledovka.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, místy mrznoucí déšť, teploty od minus pěti do plus pěti stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Na silnicích je ledovka. Silničáři zasahují s 91 sypači, snaží se upravit především hlavní tahy. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Jiří Hejnák. Na většině území bude dnes pršet, místy bude i déšť se sněhem.

Ledovka se začala tvořit od severozápadu. "Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony," řekl dispečer. Kdo z řidičů nemusí, neměl by dnes vyjíždět, dodal.

Na Vysočině bude dnes zataženo, na většině území déšť, zpočátku místy i mrznoucí, ojediněle i déšť se sněhem. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od pěti do osmi stupňů. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Zlínský kraj

Náledí hlásí správci silnic v části Zlína v Malenovicích zhruba na tříkilometrovém úseku, namrzající vozovky očekávají silničáři postupně i na dalších místech kraje, a to kvůli srážkám přicházejícím ze západu, informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Se sněžením musejí nyní řidiči počítat například v oblasti Petrůvky či Luhačovic i na dalších úsecích Zlínska. Sněhové přeháňky se objevují i na Vsetínsku, ve vyšších polohách okresu na silnicích druhých a třetích tříd leží vrstva nového sněhu.

Ostatní silnice jsou většinou suché, silničáři jsou však v pohotovosti. "Od západu přicházejí srážky na celé území okresu, vzhledem k teplotě vzduchu a povrchu očekáváme sněžení a namrzání vozovek," upozorňují silničáři na Kroměřížsku.