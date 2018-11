Zlín - Na silnicích Vsetínska, především v úsecích udržovaných inertním posypem, se může dnes ráno místy tvořit náledí. Vozovky na většině území Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké nebo mokré. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, na Kroměřížsku bez omezení. Lokálně snižují dohlednost v regionu mlhy a přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do pátečních 8:00 platí na Vsetínsku výstraha meteorologů před možnou tvorbou ledovky.

V kraji je nejčastěji zataženo, místy fouká slabý vítr a mrholí. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude převážně zataženo a mlhavo s lokálním mrholením. Vát bude slabý vítr východních směrů.