Na silnicích v Libereckém kraji je náledí, uzavřená je silnice 10

Liberec - V Libereckém kraji, zejména na Jablonecku, je místy dnes ráno na silnicích náledí. Stalo se kvůli tomu několik nehod. Podle hasičů je uzavřená silnice 10 u Loužnice nedaleko Železného Brodu.

"Komunikace I/10 u obce Loužnice je nesjízdná a nyní i kompletně uzavřena s výhledem několika dalších hodin. Hasiči zasahují u dopravních nehod několika osobních a nákladních aut," uvedli hasiči na twitteru. Podle webu policie se na místě staly dvě nehody, při jedné auto sjelo do příkopu a při druhé havarovala čtyři auta.

Problémy jsou podle webu policie i na dalších místech v kraji. Na silnici 10 u Plavů na Jablonecku měla nehodu tři auta, náledí je na silnici 10 také mezi Desnou a Kořenovem. Další dvě nehody se staly na čtyřproudé silnici 35 u Liberce, v kopci u Jeřmanic. Na silnici 287 na vjezdu do obce Maršovice jsou odstavená kvůli nesjízdné vozovce tři nákladní auta, problémy se sjízdností jsou i na silnicích 284 a 283 u obce Stružinec na Semilsku.

Teploty byly ráno kolem nuly a povrchy silnic převážně mokré. Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na horských silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku. Pro kamiony nad šest tun nadále platí zákaz jezdit přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, vozovka III. třídy je pro ně nesjízdná.

Dnes dopoledne nebudou jezdit vlaky na trati mezi Smržovkou a Josefovým Dolem. Mezi 8:40 a 13:35 bude Správa železnic odstraňovat led ze skalního zářezu.

Podle předpovědi by dnes v kraji měla být zataženo nebo mlhavo, ráno mohou být i mrznoucí. Během dne může být místy oblačno nebo i polojasno, večer ale bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší denní teploty budou od tří do šesti stupňů Celsia, na Frýdlantsku bude až devět stupňů. Nad nulou bude teploty i na horách, denní maxima by měla být mezi jedním až čtyřmi stupni.