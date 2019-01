Silničáři odklízeli 10. ledna 2019 sníh na silnici z Pece pod Sněžkou do Velké Úpy v Krkonoších.

Silničáři odklízeli 10. ledna 2019 sníh na silnici z Pece pod Sněžkou do Velké Úpy v Krkonoších. ČTK/Taneček David

Praha - Na jihočeských silnicích se dnes ráno místy tvoří ledovka a sněhové jazyky. V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo a na sinicích dnes ráno zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších a na Trutnovsku a Náchodsku. V Libereckém kraji hrozí ve vyšších polohách tvorba sněhových jazyků a závějí.

Jihočeský kraj

Na jihočeských silnicích se dnes ráno místy tvoří ledovka a sněhové jazyky. Silničáři zasahují v kraji s veškerou technikou. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Hana Vykouková.

Téměř všechny sypače vyjely již večer. Ráno místy drobně sněžilo a sníh začal namrzat. Kolem Studené na Jindřichohradecku a ve vyšších polohách okresu Tábor u Mladé Vožice a Choustníku se tvoří sněhové jazyky. "A teď volali hasiči, že na silnici mezi Horní Vltavicí a Kubovou Hutí je ledovka," řekla dispečerka.

Podle meteorologů bude dnes v kraji oblačno až polojasno, odpoledne od severozápadu až zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty minus tři až nula stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách minus šest.

Jihomoravský kraj

Některé silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich buď rozbředlý sníh, nebo mohou namrzat. Na dálnici D1 mezi 141. a 188. kilometrem je snížená viditelnost kvůli sněhovým srážkám, i tam silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Teploty v kraji se nad ránem pohybují od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia. Zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření leží na silnicích v oblasti Slovácka, možné je namrzání vozovky. V oblasti Bílých Karpat leží po odplužení sněhových jazyků místy zbytky sněhu kryté posypem.

Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují rovněž na Blanensku, kde jsou silnice po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, silničáři upozorňují na možnost tvorby zmrazků. Opatrní by měli být řidiči také na silnicích nižších tříd v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a Znojemsku.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci sněžilo a na sinicích dnes ráno zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších a na Trutnovsku a Náchodsku. V Orlických horách na Rychnovsku na silnicích leží vrstva ujetého sněhu a místy se na nich může tvořit náledí. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

V kraji se dnes ráno teploty pohybovaly několik stupňů pod nulou, na horách kolem minus sedmi stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno až skoro jasno. Později odpoledne se v kraji čeká sněžení. Teploty by se měly přes den pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách kolem minus tří stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí, vyplývá z údajů na dopravním webu. Motoristé by měli být opatrní také kvůli padajícím stromům, které nevydrží pod náporem sněhu. Pro Jablonec nad Nisou nadále platí kalamitní stav, potrvá zřejmě až do pondělí.

Ulice a chodníky v Jablonci jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto už ve čtvrtek všude vypnulo parkovací automaty.

Teploty v kraji jsou ráno mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia, sněhové přeháňky jsou jen ojedinělé. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na vedlejších silnicích v Jizerských horách a západní části Krkonoš je ujetá vrstva sněhu. Provoz bude dnes až do 15:00 omezen na silnici druhé třídy mezi Bílým Potokem a Smědavou na Liberecku. "Bude probíhat rozšiřování silnice sněhovou frézou," uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti.

Opatrní by měli být řidiči v kraji kvůli možným pádům stromů do vozovky. Ráno hasiči odstraňovali stromy z jedné silnice u Jablonce nad Jizerou na Semilsku či v Polední ulici v Liberci-Radčicích. Podle předpovědi by dnes mělo být zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Varování před kluzkou vozovkou platí i na dálnici D1, hlavní tahy v kraji jsou většinou po chemickém ošetření mokré. Na vedlejších silnicích leží ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu, v noci podle dispečerky krajských silničářů Evy Muškové sněžilo v celém kraji.

"Všechny silnice jsou průjezdné, mimo omezení na silnici 347 u obce Mladé Bříště, kde stojí kamion. Osobní auta projedou, nákladní ne," řekla Mušková po 06:30.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině znovu sněžit, zpočátku jen místy, k večeru na celém území. Nejvyšší teploty budou od pěti do dvou stupňů Celsia pod nulou.

Zlínský kraj

Na silnicích ve Zlínském kraji leží dnes ráno v nižších polohách zbytky rozbředlého sněhu, případně jsou po chemickém ošetření holé a mokré. V některých úsecích hrozí jejich namrzání, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá většinou uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Dohlednost na silnicích v regionu místy snižují sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.

S obtížemi je sjízdná silnice druhé třídy číslo 490 mezi Uherským Brodem-Újezdcem a Polichnem, které je místní částí Luhačovic na Zlínsku. Vozovku v kopci u Polichna pokrývá náledí, vyjela sem údržba. Pro osobní i nákladní auta je však kluzký úsek se zimní výbavou průjezdný.

V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr. Odpolední maxima by podle předpovědi měla vystoupat k minus jednomu stupni Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku místy se slabým sněžením. Během dne se budou srážky objevovat jen ojediněle, místy může být přechodně až polojasno. Později večer se postupně od severozápadu vyskytne sněžení na celém území. Vát bude slabý severní, během dne mírný severozápadní, postupně západní až jihozápadní vítr.