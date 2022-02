Na silnicích nižších tříd hlavně v horách jsou vyjeté koleje

Praha - V Libereckém kraji se po sněžení v minulých dnech vytvořila na silnicích nižších tříd, kde se nesolí, silná vrstva ujetého sněhu s vyjetými kolejemi. Motoristé by měli být opatrní hlavně v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží souvislá vrstva ujetého a místy zledovatělého sněhu. V Olomouckém kraji jsou po nočním sněžení silnice sjízdné se zvýšenou opatrností.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží souvislá vrstva ujetého a místy zledovatělého sněhu. Opatrní musejí být řidiči i na Jičínsku, kde je po nočním sněžení na silnicích rozbředlý sníh. Sníh pokrývá místy i nesolené silnice v CHKO Broumovsko na Náchodsku, uvedli silničáři. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů sněhu.

Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření mokré a s opatrností sjízdné. Teploty se ráno pohybovaly od plus jednoho do minus pěti stupňů Celsia.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až polojasno. Odpoledne bylo mohlo občas pršet, v polohách nad 600 metrů nad mořem by mohlo sněžit. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách má být kolem nuly.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se po sněžení v minulých dnech vytvořila na silnicích nižších tříd, kde se nesolí, silná vrstva ujetého sněhu s vyjetými kolejemi. Motoristé by měli být opatrní hlavně v oblasti Jizerských hor a Krkonoš, doporučují silničáři. Liberecký kraj leží z velké části v chráněných oblastech, a solí se tak udržuje jen necelých 40 procent komunikací. Silničáři chtějí jakmile to počasí dovolí nasadit do hor frézy a těžkou techniku, aby silné vrstvy zledovatělého sněhu strhli a odstranili.

V Libereckém kraji dnes ráno nesněží, hlavní tahy v kraji jsou většinou jen holé a po chemickém ošetření vlhké. Místy ale fouká nárazový vítr, který může vytvářet sněhové jazyky. Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Vzhledem k předpovědi počasí ji zatím není možné otevřít. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V kraji je dnes ráno oblačno až zataženo, teploty klesají až k minus šesti stupňům Celsia. Meteorologové ale předpovídají další sněžení, které bude v nižších polohách přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Přes den teploty vystoupají ke čtyřem stupňům, na horách se udrží kolem nuly. Vítr by měl být už jen mírný.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji jsou ráno po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách leží na vozovkách zbytky rozbředlého nebo ujetého sněhu, místy stále fouká silný vítr, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové a smíšené přeháňky v noci zasáhly většinu území Olomouckého kraje. Rozbředlý sníh ráno pokrývá silnice v horských oblastech Jesenicka a Šumperska. Kluzké mohou být ráno vozovky také v kopcovité oblasti na sever od Olomouce. Na méně důležitých cestách je od vyšších poloh ujetá vrstva sněhu s posypem.

Rozbředlý sníh pokrývá také některé silnice v okolí Konice a Protivanova na Prostějovsku. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou jinak silnice ráno po předchozím chemickém ošetření holé a mokré.

Pardubický kraj

Silnice v Pardubickém kraji jsou na mnoha místech kluzké. Ve výše položených oblastech na nich leží zbytky sněhu, někde se tvoří náledí. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Na sníh by se měli řidiči připravit například v okolí Hlinska, Lanškrounu, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky, Žamberku nebo Svitav. Silnice I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. V Železných horách jsou cesty místy zledovatělé, někde se vlivem větru tvoří sněhové jazyky,

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Orlickoústecku foukal nárazový vítr. Ve východní části regionu byly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus dvěma stupni.

Ústecký kraj

Na silnicích v Ústeckém kraji leží ve vyšších polohách vrstva ujetého nebo rozbředlého sněhu. Cesty jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové přeháňky zasáhly horské oblasti v noci na dnešek, po půlnoci začalo sněžení postupně ustávat. Rozbředlý sníh byl ráno na vozovkách na Chomutovsku, Děčínsku a Teplicku. Na horách leží na cestách vrstva sněhu ošetřená posypem, v nížinách jsou cesty holé a mokré.

Také dnes meteorologové předpokládají, že bude v přeháňkách slabě sněžit, místy i pršet. V oblastech nad 1000 metrů očekávají vydatné sněžení. Nejvyšší teploty vystoupají k šesti stupňům, na horách ke dvěma stupňům.

Zlínský kraj

Na silnicích na Zlínsku a Vsetínsku místy zůstává rozbředlý sníh, případně jeho uježděná vrstva. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Mokré vozovky v okrese Vsetín mohou také lokálně namrzat. Silnice na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku jsou většinou holé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Se zvýšenou opatrností by měli řidiči projíždět po silnici I/50 u obce Staré Hutě na Uherskohradišťsku. Provoz tam částečně omezuje havarované nákladní vozidlo. Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo, na Kroměřížsku polojasno. Místy se v regionu objevují sněhové přeháňky a fouká slabý vítr. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji převážně oblačno, místy až polojasno, zpočátku ojediněle se sněhovými přeháňkami. Přes den očekávají meteorologové postupně od západu zataženo, později místy se slabým občasným deštěm, ve vyšších polohách se vyskytne déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi třemi až šesti stupni Celsia, na Valašsku kolem dvou stupňů Celsia. Vát by měl mírný vítr.