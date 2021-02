Na silnicích je dnes místy náledí, hlavně na Jablonecku a Opavsku

Praha - Řidiče dnes ráno na některých místech v Česku překvapilo náledí. V Libereckém kraji se kvůli tomu stalo několik nehod a musela být uzavřena silnice I/10 poblíž Železného Brodu na Semilsku. Zledovatělé vozovky jsou také na Opavsku nebo Vsetínsku. Policisté a silničáři proto motoristy vyzývají ke zvýšení opatrnosti, zejména na silnicích ve výše položených regionech.

V Libereckém kraji, zejména na Jablonecku, je dnes ráno na silnicích místy náledí. Uzavřená byla silnice I/10 mezi Loužnicí a Držkovem ve směru na Harrachov, uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

"Potíže tam byly od 5:00. Kvůli špatné sjízdnosti jsme tam přestali pouštět nákladní vozidla. Mezitím tam ale uvízl kamion v kopci, který se vzpříčil na komunikaci a znemožnil tak průjezd i osobních aut," dodala. Hasiči na twitteru odhadují, že silnice první třídy zůstane v tomto místě kompletně uzavřená několik dalších hodin. Podle webu policie se na místě staly dvě nehody, při jedné auto sjelo do příkopu a při druhé havarovala čtyři auta.

Problémy byly ráno podle policie i na dalších místech v Libereckém kraji. Na silnici 10 u Plavů na Jablonecku měla nehodu tři auta, náledí bylo na silnici 10 také mezi Desnou a Kořenovem. Další dvě nehody se staly na čtyřproudé silnici 35 u Liberce, v kopci u Jeřmanic. Na silnici 287 na vjezdu do obce Maršovice jsou odstavená kvůli nesjízdné vozovce tři nákladní auta, problémy se sjízdností byly i na silnicích 284 a 283 u obce Stružinec na Semilsku.

Zvýšenou opatrnost vyžaduje také jízda po silnicích ve výše položených oblastech Královéhradeckého kraje. Řidiči by měli být zvláště opatrní na vedlejších silnicích v okresech Trutnov, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a v Orlických horách a Krkonoších. Na některých cestách tam leží ujetá zledovatělá vrstva sněhu.

Zledovatělé vozovky hlásí také Opavsko. Problémy jsou hlavně na silnicích nižších tříd, které silničáři ošetřují inertním materiálem. Podobná situace je i ve vyšších polohách Beskyd. Na ostatních místech Moravskoslezského kraje je situace lepší.

Opatrní by dnes dopoledne měli být řidiči i na silnicích druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska a Zlínska. Místy na nich leží uježděná vrstva sněhu, v některých úsecích jsou na cestách vyjeté koleje.

Pro těžká nákladní vozidla je uzavřeno 20 kilometrů silnice I/56 z Horní Bečvy na Vsetínsku do Ostravice na Frýdecko-Místecku. Vytvořila se na ní ledovka. Nesjízdná je kvůli ledovce nadále silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici III/43230 z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji, zejména na Jablonecku, dnes ráno dopravu komplikovalo náledí. Situace se ale postupně zlepšuje. Ráno se kvůli náledí stalo několik nehod, obešly se bez zranění. Zcela uzavřená byla přes dvě hodiny silnice první třídy 10 mezi Loužnicí a Držkovem ve směru na Harrachov.

"Kolem 8:10 se podařilo úsek zprůjezdnit kyvadlově, a to i pro nákladní vozidla," řekla ČTK mluvčí policie Ivana Baláková. Problémy se sjízdností na silnici první třídy byly zhruba od 5:00. "Kvůli špatné sjízdnosti jsme tam přestali pouštět nákladní vozidla. Mezitím tam ale uvízl kamion v kopci, který se vzpříčil na komunikaci a znemožnil tak průjezd i osobních aut," dodala. Hasiči na twitteru uvedli, že odtah kamionu, který silnici zablokoval, je plánovaný na dnešní dopoledne. U Loužnice se staly dvě nehody, při jedné auto sjelo do příkopu a při druhé havarovala dvě auta.

Problémy byly ráno podle webu policie i na dalších místech v kraji. Na silnici 10 u Plavů na Jablonecku havarovala tři auta, náledí bylo na silnici 10 také mezi Desnou a Kořenovem. Další dvě nehody se staly na čtyřproudé silnici 35 u Liberce, v kopci u Jeřmanic. Na silnici 287 na vjezdu do obce Maršovice byla odstavená kvůli nesjízdné vozovce tři nákladní auta, problémy se sjízdností byly i na silnicích 284 a 283 u obce Stružinec na Semilsku. Auta havarovala v několika ulicích na kluzké vozovce také v Liberci, v Truhlářské to bylo sedm aut, v ulici U Monstrance čtyři a v Hodkovické dvě auta. Krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev uvedl, že ranní nehody se obešly bez zranění.

Sjízdnost silnic v kraji se postupně zlepšuje. "Začalo se nám v noci vyjasňovat, zejména na jedné půlce kraje, Semily, Jablonec, tak to trochu přimrzlo k ránu, což se projevilo. Snažili jsme se tomu předejít, naše auta jezdila na Semilsku od půlnoci, ale samozřejmě byly lokality, kde se sypač nestačil dostat před vozidly. V tuto chvíli by už ale mělo být všechno ošetřeno, protože se naše auta vrátila," uvedl Eduard Bark, technik společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských komunikací.

Teploty byly ráno kolem nuly a povrchy silnic převážně mokré. Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na horských silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku. Pro kamiony nad šest tun nadále platí zákaz jezdit přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, vozovka III. třídy je pro ně nesjízdná.

Dnes dopoledne nebudou jezdit vlaky na trati mezi Smržovkou a Josefovým Dolem. Mezi 8:40 a 13:35 bude Správa železnic odstraňovat led ze skalního zářezu.

Podle předpovědi by dnes v kraji měla být zataženo nebo mlhavo, ráno mohou být i mrznoucí. Během dne může být místy oblačno nebo i polojasno, večer ale bude oblačnost opět přibývat. Nejvyšší denní teploty budou od tří do šesti stupňů Celsia, na Frýdlantsku bude až devět stupňů. Nad nulou bude teploty i na horách, denní maxima by měla být mezi jedním až čtyřmi stupni.