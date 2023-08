Na Sibiři hořel sklad pyrotechniky, ranění či mrtví nejsou hlášeni

Moskva - Ruští hasiči uhasili požár, který dnes vypukl ve skladu s pyrotechnikou v sibiřském městě Kemerovo, uvedly tiskové agentury TASS a Interfax s odvoláním na ministerstvo pro mimořádné situace. Plameny zachvátily plochu 750 metrů čtverečních. Ranění či oběti nejsou hlášeny, dodaly.

"Oheň zachvátil celou budovu, střecha se zhroutila," napsal o požáru list Kommersant na svém webu. Očití svědci řekli internetovému listu Gazeta.ru, že nejprve slyšeli hlasité výbuchy a pak z budovy stoupal hustý dým.

"Byl jsem na balkoně, když to bouchlo. Nebyl to výbuch jako po výbuchu munice. Nejprve zaznělo několik slabých ran a pak jedna velká. A na nebi vznikl (z oblaku dýmu) hřib jako po explozi. Vše to vypadalo strašně na pozadí různých událostí, které se nyní dějí," uvedl jeden ze svědků.

"Zazněl silný výbuch a stoupal hustý bílý dým, byly slyšet exploze a ve vzduchu byly vidět jiskry. Nejdřív byly výbuchy tišší, ale za pár minut to vybuchovalo silně a za 10-15 minut byl stoupající dým už černý. Přijela tam dvě hasičská auta a jedna sanitka," vylíčil další svědek, představený jako Roman, ještě před zprávou o uhašení požáru.

V Rusku nejsou podobné události výjimečné. Tento měsíc zahynulo 35 lidí při výbuchu a následném požáru na benzinové stanici v Machačkale na jihu země. Ještě dříve si rozsáhlý výbuch ve skladu pyrotechniky ve městě Sergijev Posad nedaleko Moskvy vyžádal jednu oběť a nejméně 84 raněných.

"Opět pyrotechnika? Vypadá to, že v Rusku je spousta nadšenců pro ohňostroje," okomentoval zprávy o požáru a detonacích v Kemerovu poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko.

Od doby, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, přibyly na ruském území výbuchy a požáry, které úřady často připisují útokům dronů či sabotážím.