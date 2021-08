Na shromaždiště po tornádu na jižní Moravě odvezli asi 210.000 tun odpadu

Brno - Jihomoravský kraj se společností AVE CZ zahájily zpracování a odvoz odpadu, jako následek červnového tornáda je ho odhadem 210.000 tun, je na třech shromaždištích. V tiskové zprávě to dnes uvedl Petr Holeček z tiskového oddělení krajského úřadu. Shromaždiště jsou v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Zmizet by měla do konce dubna 2022.

Odhadované množství 210.000 tun není konečné. "Návoz stále probíhá, a tudíž celkové množství odpadu bude upřesněno až po zaměření dronem odborníky z ČVUT a následném zpracování údajů," uvedl Holeček.

V místě je podle hejtmanova náměstka Lukáše Dubce (Piráti) především směsný stavební a demoliční odpad. Před odvozem je nutné odpad mechanicky třídit. Případné nalezené cennosti či osobní věci pracovníci firmy předají Policii ČR. "Jsem velmi rád, že se podařilo zahájit odvoz odpadu tak rychle. Městům a obcím, ve kterých bude odpad zpracován, jsem velmi vděčný za pomoc a solidaritu. Věřím, že ve spolupráci se společností AVE, kterou kraj na tyto práce vybral, vše proběhne podle plánu," uvedl Dubec.

Zpracování především stavebního a demoličního odpadu zajišťuje na základě výběrového řízení společnost AVE CZ odpadové hospodářství. "V obcích zasažených tornádem pomáháme od samotného počátku, neboť máme v tomto kraji své provozovny. Neštěstí se dotklo i našich kolegů. Jsme rádi, že pomůžeme celý úklid dotáhnout do úspěšného konce. Odpad, k jehož odstranění jsme se smluvně zavázali, odvezeme do konce dubna příštího roku," uvedl ředitel sanací společnosti Radek Halbich.

Bouře s kroupami a tornádem zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Zemřelo šest lidí, živel poničil na 1200 domů, z nichž asi 200 muselo k zemi.