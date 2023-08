Na seznamu kulturních památek je nově socha sv. Františka z Assisi z Litoměřicka

Mukařov (Litoměřicko) - Nově zapsanou kulturní památkou v Ústeckém kraji v prvním pololetí je socha sv. Františka z Assisi. Řadu let byla považovaná ztracenou. Původně zdobila průčelí kostela, který už nestojí. ČTK o tom informovala mluvčí pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Věra Brožová.

Barokní kostel v Mukařově byl také na seznamu kulturních památek. Havarijní stav této stavby nicméně vedl k rozhodnutí o likvidaci. Zbourali ho v roce 1982 a socha byla od té doby nezvěstná. Až v roce 2022 na zahradě fary, která sousedí s místem po zlikvidovaném kostele, ji odborníci identifikovali.

Autorem sochy z poloviny 18. století je podle Brožové s velkou pravděpodobností sochař František Václav Adámek ze Starých Benátek (dnes Benátek nad Jizerou), který pracoval pro hraběcí rodinu Šporků a spolupracoval také s Matyášem Bernardem Braunem. Pískovcová socha v životní velikosti je poškozena a vyžaduje restaurátorský zásah, aktuálně je v restaurátorské dílně. "Jako kulturní památka zůstane jedním z mála historických artefaktů připomínajících existenci zaniklých sakrálních staveb Mukařova," uvedla Brožová.

V Mukařově se nachází ještě torzo zvonice, která patřila staršímu gotickému kostelu ze 14. století. Ten zanikl v polovině 18. století při stavbě nového barokního kostela. Na seznamu památek je i fara, na které se socha našla.

Loni se seznam kulturních památek v Ústeckém kraji rozrostl o 17 položek. Mezi nimi je například budova základní školy v Palachově ulici v Ústí nad Labem postavená podle projektu architekta Josefa Gočára, hrobka významné rodiny průmyslníka Johanna Schichta na hřbitově v ústecké čtvrti Střekov či soubor čtyř hrobek továrníků na hřbitově v Krásném Březně.

Ústecký kraj letos rozdělil na opravu kulturních památek 60 milionů korun. Je to nejvíce v historii samosprávy. Do programu žadatelé přihlásili 162 projektů s požadovanou částkou téměř 170 milionů korun. Ještě v roce 2020 rozděloval Ústecký kraj na obnovu památek pět milionů korun, loni to bylo 44 milionů korun.