Na seznam bezpečných zemí budou od pondělí zařazeny mj. USA či Albánie

Praha - Od pondělí budou na seznam bezpečných zemí z hlediska koronavirové nákazy zařazeny Spojené státy, Albánie, Hongkong, Libanon, Severní Makedonie a Tchaj-wan. Na dnešní tiskové konferenci k zahájení letní turistické sezony to řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Přesunou se tak do zelené barvy na takzvané mapě cestovatele, turisté však budou muset mít potvrzení o negativním testu na koronavirus nebo o provedeném očkování pro vstup například do provozoven služeb.

Jmenované země se tak připojí k dalším státům, jako jsou Izrael, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur nebo Thajsko.

Od pondělí se zároveň budou moci do České republiky vracet z tmavě červených zemí bez nutnosti samoizolace lidé, kteří budou mít 14 dní po druhé dávce očkování látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Mezi tmavě červené země s velmi vysokým rizikem nákazy patří zejména třetí země včetně Británie. Na PCR test budou moci lidé hned po návratu, dosud byla povinnost jej absolvovat v ČR mezi pátým a 14. dnem po návratu.