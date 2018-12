Praha - Ve vyšších polohách na severu země a na Českomoravské vrchovině bude od dnešního odpoledne do středečního rána silně sněžit. Na horách může místy napadnout až 20 centimetrů sněhu. V níže položených místech pak hrozí v noci náledí. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Sněhové srážky se budou vyskytovat od středních poloh, intenzivnější budou na horách na severozápadě, severu a severovýchodě ČR a na Českomoravského vrchovině. "Předpokládá se, že v uvedených oblastech napadne do středečního rána 5 až 15 cm, na horách místy i kolem 20 cm," uvedli meteorologové. Výstraha před novou sněhovou pokrývkou platí v částech devíti krajů od dnešních 11:30 do středečních 08:00.

V nižších a středních polohách se pak budou od dnešního večera tvořit náledí a zmrazky. Aktuální výstraha platí v celé zemi do nadmořské výšky 600 metrů nad mořem od dnešních 19:00 do středečních 09:00. Meteorologové ale předpokládají, že se náledí a zmrazky budou tvořit i v dalších dnech.

Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách by lidé měli sledovat informace Horské služby a dodržovat její pokyny. V případě mokrého sněhu vznikají škody na lesním porostu a polomy, dodali meteorologové.