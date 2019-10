Na severu Sýrie musejí kvůli bojům evakuovat uprchlíky

Ankara/Damašek/Washington - Kurdské úřady na severu Sýrie kvůli tureckým útokům připravují evakuaci tábora se 7000 uprchlíky. Jednají také o evakuaci dalšího tábora, v němž je 13.000 lidí a mezi nimi rodiny členů teroristické organizace Islámský stát (IS), uvedla dnes agentura Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se členům IS může podařit z táborů v Sýrii uprchnout.

Kurdové, kteří se na porážce IS podíleli, střeží 11.000 zajatých bojovníků IS a desítky tisíc jejich příbuzných. Kvůli útokům turecké armády ale mají problém ostrahu táborů a věznic zajistit. O osud vězněných členů IS se zajímá také NATO a mnoho politiků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že ti zajatci, kteří mají být vězněni, v žaláři zůstanou.

Putin dnes ale podle agentury Interfax vyjádřil pochybnost nad tím, zda Turecko dokáže situaci udržet pod kontrolou. Podle něj hrozí, že členové IS z věznic uprchnou.

Kurdské úřady, které spravují syrský sever, dnes oznámily, že připravují evakuaci tábora ve městě Mabrúka. To leží v provincii Hasaká, asi 12 kilometrů od turecké hranice. Sedm tisíc lidí, kteří uprchli před minulými boji v Sýrii, bude převezeno do tábora ve městě Aríša, které leží jižněji. Důvodem je, že zařízení v Mabrúce zasáhly turecké střely.

V podobné situaci je i tábor se 13.000 dalšími lidmi ve městě Ajn Ísá. V zařízení je také 785 příbuzných bojovníků IS. "Vyjednává se s příslušnými organizacemi o náhradním umístění pro tento tábor," sdělily kurdské úřady.

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) dnes oznámila, že v Tall Abjadu musela být zavřena nemocnice, jejíž personál kvůli tureckému bombardování uprchl. MSF se podílela na správě nemocnice. Tall Abjad je od středy terčem tureckého bombardování stejně jako město Rás al-Ajn. Z obou měst a jejich okolí uprchlo podle OSN přes 70.000 lidí.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Ankaru ke zdrženlivosti při ofenzivě proti syrským Kurdům. Stoltenberg dnes v Istanbulu jednal s šéfem turecké diplomacie Mevlütem Çavuşogluem, jenž prohlásil, že Turecko očekává od aliance solidaritu.

"I když má Turecko legitimní bezpečnostní obavy, shodujeme se, že má jednat zdrženlivě," řekl Stoltenberg na tiskové konferenci. Dodal, že svět musí najít řešení pro situaci zajatců z teroristické organizace IS, které nyní střeží Kurdové. Podle šéfa aliance je na Turecku, aby zajistilo, že jeho postup neohrozí pokrok v boji proti IS.

Turecký ministr prohlásil, že NATO by mělo projevit solidaritu vzhledem k bezpečnostnímu ohrožení Turecka. "Nestačí říci, že chápete legitimní obavy Turecka. My chceme, abyste solidaritu jasně ukázali," prohlásil Çavuşoglu.

Turecko tvrdí, že útočí na kurdské oddíly YPG, které označuje za teroristy. Chce je vytlačit od hranice a zřídit podél ní zónu, do níž se budou moci bezpečně vrátit syrští uprchlíci z Turecka. Boje už mají ale i civilní oběti, podle agentury AP sedm na syrské a šest na turecké straně. Turecká armáda přišla o jednoho vojáka. Turecké ministerstvo obrany tvrdí, že od středy armáda zabila 277 protivníků, ale Syrské demokratické síly, k nimž patří YPG, dnes ohlásily ztrátu 22 svých lidí.

Turecko hlásí první oběť z ofenzívy proti Kurdům

Turecká armáda, která od středy útočí na syrské kurdské oddíly na na severu Sýrie, hlásí svou první oběť. Podle dnešního oznámení tureckého ministerstva obrany protivník ztratil od středy 277 lidí, z toho 49 v bojích v noci na dnešek.

"Náš přítel ve zbrani padl jako mučedník 10. října v boji proti teroristům z YPG v oblasti operace Pramen míru," stojí v prohlášení ministerstva k padlému tureckému vojákovi. Cílem turecké ofenzívy jsou kurdské oddíly YPG, jež jsou podle Ankary odnoží turecké Strany kurdských pracujících (PKK), označované za teroristickou organizaci.

Turecko se ve svých bilančních zprávách nezmiňuje o civilních obětech. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) ve čtvrtek hovořila o deseti mrtvých civilistech.

Turecko má v plánu zřídit podél své jižní hranice na syrském území bezpečnostní zónu, do níž přesune až dva miliony syrských uprchlíků ze svého území. Přítomnost kurdských bojovníků v této oblasti podle Ankary představuje bezpečnostní riziko pro Turecko. Jeho ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu ve čtvrtek ujistil, že Turecko nemá v úmyslu zónu zřídit širší než původně ohlášených 30 kilometrů.

Ruský velvyslanec OSN Vasilij Něbenzja tureckou operaci označil za demografické inženýrství. Přesunem uprchlíků by se totiž na sever Sýrie dostali lidé, kteří původně uprchli z jiných syrských oblastí.

Turecká ofenzíva, která v zahraničí vyvolala vlnu kritiky, naopak vytváří nové uprchlíky. Zatím se odhaduje, že kvůli ní opustilo své domovy 60.000 lidí. Podle humanitárních agentur je ohroženo až 450.000 lidí žijících v pohraničí.

Paříž: Summit EU příští týden projedná možné sankce proti Turecku

Evropská unie příští týden na summitu projedná možné zavedení sankcí proti Turecku. Byl by to trest za ofenzivu, kterou ve středu Ankara zahájila proti Kurdům na severu Sýrie. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová dnes řekla, že se téma dostane na jednání summitu, který se bude konat koncem příštího týdne. O protitureckých sankcích se hovoří i v USA.

"Bude se o tom jednat příští týden v Evropské radě. Nezůstaneme bezmocní, když stojíme před situací, která je šokující pro civilisty i pro Syrské demokratické síly - jež pět let spolupracovaly s (mezinárodní protiteroristickou) koalicí -, a která ohrožuje zejména regionální stabilitu. Rozhodné odsouzení, to jsou jen slova. My budeme jednat," řekla ministryně.

Zavést proti Turecku sankce navrhlo v USA také několik republikánských členů Sněmovny reprezentantů. Prezident Donald Trump pohrozil, že Turecko ekonomicky zničí, pokud se dopustí něčeho, co on bude považovat za nepřípustné. Nejnověji se vyslovil pro vyjednávání a zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy. Trump v neděli překvapivě ohlásil stažení amerických vojáků z pohraničních oblastí v Sýrii, čímž umožnil Turecku operaci zahájit.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek ofenzivu hájil jako nezbytnou bezpečnostní operaci a pohrozil Evropě, že bude-li situaci popisovat jako invazi, může Turecko otevřít dveře uprchlíkům a nechat je odejít do Evropy.

Předseda Evropské rady Donald Tusk k tomu dnes řekl, že se unie nenechá Erdoganem vydírat. "Nikdy nepřipustíme, aby byli uprchlíci zneužíváni jako zbraň a k našemu vydírání," řekl Tusk s tím, že vojenská intervence věci jen zkomplikuje.

Švédský parlament dnes rozhodl, že Švédsko bude na pondělní schůzce ministrů zahraničí EU prosazovat zavedení evropského zbrojního embarga proti Turecku. Ministryně zahraničí Ann Lindeová ofenzivu odsoudila a řekla, že je porušením mezinárodního práva, má destabilizační vliv a může mít vážné humanitární důsledky.