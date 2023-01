Na severu Moravy a v části Slezska se do úterního večera může tvořit ledovka

Praha - Na severu Moravy a v části Slezska se může do úterního večera při mrznoucím mrholení tvořit ledovka. V části Vysočiny a východních Čech se očekává od dnešního večera do úterního dopoledne tvorba mrznoucím mlh, případně námrazy, sdělil ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jeho upozornění před ledovkou platí konkrétně pro severní polovinu Olomouckého kraje a západní polovinu Moravskoslezského kraje. Mrznoucí mlhy a námraza se mohou vyskytovat ve východní polovině Středočeského kraje, v Pardubickém kraji, na východě Královéhradeckého kraje a na severu Vysočiny.

Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou. Stejně jako při ledovce i při mrznoucích mlhách a při námraze by měli snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.