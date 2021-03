Na severu hradeckého kraje sněžilo, řidiči musejí opatrně

Hradec Králové - Sever Královéhradeckého kraje v noci na dnešek zasáhlo sněžení. Řidiči by měli být při jízdě na Trutnovsku opatrní. Silnice k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách v Krkonoších byla dnes ráno zledovatělá. Solené silnice byly mokré, uvedli silničáři.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy až polojasno. V polohách nad 600 metrů nad mořem může sněžit. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů, na horách od minus dvou do plus dvou stupňů.