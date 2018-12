Praha - Na severu Čech napadlo do rána zhruba pět centimetrů sněhu, silnice jsou s opatrností sjízdné. V Libereckém kraji navíc fouká nárazový vítr. Vozovky na Vsetínsku dnes ráno místy namrzají, především silnice nižších tříd pokrývá vrstva nového sněhu. Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývá místy rozbředlý sníh. Od středních poloh na nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v obou krajích jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Jihočeský kraj

Na jihu Čech je ujetý sníh posypaný drtí na silnicích ve vyšších polohách Prachaticka, kde byly přeháňky i v noci na dnešek. Jinde byly ráno vozovky holé a mokré, sjízdné s opatrností. Vzhledem k teplotám okolo nuly mohou namrzat na mostech nebo v lesních úsecích, řekl ČTK dispečer správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Namrzlou vozovku hlásili řidiči kolem 06:00 mezi Kaplicí a Velešínem. Několik sypačů jezdilo i v okolí Třeboně a Trhových Svinů. "Situaci monitorujeme kontrolními jízdami," uvedl dispečer.

Přes den bude v Jihočeském kraji zataženo až oblačno, slabě sněžit bude ojediněle. Teploty stoupnou nejvýše ke třem stupňům Celsia, v 1000 metrech zůstanou pod nulou. Vát bude vítr s nárazy i přes padesát kilometrů v hodině. Na horách se mohou místy tvořit sněhové jazyky.

Liberecký a Ústecký kraj

Na severu Čech napadlo do rána zhruba pět centimetrů sněhu, silnice jsou s opatrností sjízdné. Hlavně do hor by neměli vyjíždět motoristé bez zimní výbavy, protože i na hlavních tazích tam leží zbytky sněhu. V Libereckém kraji navíc fouká nárazový vítr. V otevřených úsecích může vytvářet sněhové jazyky. Řřidiči by proto měli být opatrní.

Podle informací z policie je na silnicích většinou klid. Na Chomutovsku pod sjezdovkou v Mezihoří, havaroval ráno automobil, převrátil se na střechu a spadl z třímetrového srázu. Obešlo se to naštěstí bez zranění a provoz tam není omezený. V Koberovech na Jablonecku se střetl osobní vůz se srnou, na silnici I/10 u Železného Brodu ohrožuje provoz strom nakloněný nad vozovku. Řidiči by tam měli dávat pozor.

Teploty v Ústeckém a Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus čtyř do tří stupňů. V Ústeckém kraji je většinou nad nulou a prší nebo sněží s deštěm, v Libereckém kraji je výrazně chladněji a stále se objevují sněhové přeháňky. Podle meteorologů se podobný charakter počasí udrží po celý den, až k večeru by mělo srážek ubývat. Ojediněle se může tvořit náledí.

Moravskoslezský kraj

Po nočním sněžení v Moravskoslezském kraji jsou silnice sjízdné většinou jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se tvoří námraza. Na většině území nadále sněží. Viditelnost je vlivem srážek snížená, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na svém webu.

Na silnicích v horských oblastech Beskyd a Jeseníků zůstávají po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu. Na Opavsku jsou silnice místy holé a mokré, v těchto místech se může tvořit námraza.

Pro nákladní vozy je opět uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Cestáři zde silnici nemohou ošetřovat chemicky, a kamiony proto v kopcích mívají problémy i při slabé vrstvě sněhu. Silnice zde pro ně bývá v zimě uzavřena poměrně často.

Olomoucký kraj

Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývá místy rozbředlý sníh. Od středních poloh na nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou povětšinou po chemickém ošetření mokré, případně vlhké, místy komplikuje dohlednost sněžení. I tam by proto měli dbát řidiči opatrnosti. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V polohách nad 600 metrů nad mořem na Šumpersku a Jesenicku začne od dnešních 10:00 až do středečních 06:00 platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou sněhových jazyků. Řidiči by proto neměli podle meteorologů zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy ani nářadí k případnému vyproštění auta ze sněhu.

V Olomouckém kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do minus plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů, na horách minus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno s občasným sněžením, na horách trvalejším. V nižších polohách lze odpoledne očekávat i déšť nebo déšť se sněhem. Vát bude mírný severozápadní vítr, od vyšších poloh čerstvý, který může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině a místy vytvářet sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Vozovky na Vsetínsku dnes ráno místy namrzají, především silnice nižších tříd pokrývá vrstva nového sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Sněžení komplikuje dopravu na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Vozovky jsou tam po chemickém ošetření mokré, dohlednost snižují srážky. Silnice na Kroměřížsku jsou povětšinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus šesti do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude zataženo s občasným sněžením, v nížinách lze počítat se smíšenými srážkami. Na severu a východě kraje bude sněžení trvalejší, později večer očekávají meteorologové ubývání srážek a místy částečně i oblačnosti. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který ve vyšších polohách může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině a vytvářet sněhové jazyky.

Kraj Vysočina

V kraji je ujetý nebo rozbředlý sníh na části silnic nižších tříd, nejvíc v okrese Žďár nad Sázavou. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Žďársku byly sněhové přeháňky i během noci, jezdilo tam několik sypačů. Silničáři obnovovali posyp i v Pelhřimově, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Jiří Havel.

"Sníh poletuje, ale nebylo ho potřeba nijak hrnout," uvedl dispečer. Zbytky sněhu jsou kromě Žďárska na některých vedlejších silnicích i na Pelhřimovsku a na Jihlavsku.

Ráno byly na Vysočině teploty kolem nuly, přes den vystoupí nejvýše ke dvěma stupňům Celsia. Bude zataženo a na většině území bude občas slabě sněžit. V severozápadní části kraje může být podle meteorologů sněžení místy trvalejší. Vítr bude mít v nárazech rychlost okolo 50 kilometrů v hodině, ve vyšších polohách Vysočiny se mohou tvořit sněhové jazyky.