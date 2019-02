Praha - Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři motoristům na severu Čech hlavně při cestě do horských oblastí. Meteorologové navíc varují před silným větrem. Vozovky mohou namrzat ve Zlínském kraji v oblasti Vsetínska a Uherskohradišťska.

Liberecký a Ústecký kraj

Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři motoristům na severu Čech hlavně při cestě do horských oblastí. Meteorologové navíc varují před silným větrem, v nárazech na horách může mít až 90 kilometrů v hodině.

Teploty ráno jsou mezi pěti a minus jedním stupněm Celsia, neprší ani nesněží. Sníh leží podle údajů na dopravním webu ředitelství silnic a dálnic na inertně udržovaných silnicích nižších tříd v Libereckém kraji. V Krkonoších na Semilsku jsou na nich zmrazky, v Jizerských horách na Jablonecku je zledovatělá vrstva sněhu a v Lužických horách na Českolipsku ujetá vrstva.

Český hydrometeorologický ústav očekává, že na severu Čech dnes bude převážně zataženo s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Sněhové by měly být jen v nejvyšších partiích hor. Nejvyšší denní teploty v Libereckém kraji budou od šesti do devíti stupňů, v Ústeckém kraji by mělo být až 11 stupňů. Na horách bude maximálně do šesti stupňů. Meteorologové očekávají během dne čerstvý vítr, místy s nárazy 55 až 70 kilometrů a na horách až kolem 90 kilometrů.

Olomoucký kraj

Silnice jsou většinou sjízdné bez problémů, pouze na některých místech Prostějovska nabádají silničáři ke zvýšené opatrnosti kvůli možnému namrzání vozovek. Sníh už se drží na cestách pouze na inertních úsecích Šumperska a Jesenicka, ostatní tahy jsou holé a převážně suché, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku i Šumpersku musejí řidiči i nadále počítat se silným větrem a místy i s mlhou. Vozovky udržované inertně pokrývá v obou okresech od vyšších poloh ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Opatrnost je tam na místě, uvádí ŘSD.

Na Olomoucku i Přerovsku jsou silnice sjízdné bez problémů, pouze místy je snížena viditelnost kvůli mlze. Ta se vyskytuje i na Prostějovsku, na silnicích druhých a třetích tříd uvádí správci silnic možnost výskytu slabé námrazy.

Teploty se dnes ráno v Olomouckém kraji pohybují v rozmezí od dvou stupňů pod nulou až plus tří stupňů. Na některých místech Šumperska dispečeři hlásí až šest stupňů nad nulou. V kraji je většinou polojasno.

Zlínský kraj

Se zvýšenou opatrností by dnes měli počítat v oblasti Vsetínska a Uherskohradišťska. Podle správců silnic tam mohou vozovky namrzat. Na Vsetínsku navíc fouká nárazový vítr a viditelnost tam snižuje mlha. Vozovky v kraji jsou převážně holé, sníh už se drží v podobě uježděné sněhové vrstvy pouze ve vyšších polohách Vsetínska, vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Opatrnost je podle správců silnic nutná v oblasti Kroměřížska na dálnicích i hlavních tazích a to na mostech, kde se může tvořit rovněž námraza. V horských oblastech uvádějí silničáři možnost výskytu namrzající jinovatky, opatrnost je tam rovněž na místě. Na Zlínsku jsou silnice sjízdné bez problémů, uvádí ŘSD.

Ve vyšších polohách Vsetínska leží na silnicích stále uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až 15 centimetry, v některých úsecích se na nich vyskytují vyjeté ledové koleje, případně se vrstva mění na sněhovou kaši. I zde je při jízdě autem na místě opatrnost. V kraji je většinou polojasno, teploty se pohybují v rozmezí od tří stupňů pod nulou do plus dvou stupňů.