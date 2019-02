Praha - Ve čtvrtek odpoledne a večer hrozí na severu a severozápadě Čech ledovka. Varování meteorologů se týká celého Ústeckého a Libereckého kraje, dále severní části Královéhradeckého kraje a také Kladenska, Rakovnicka a Slánska. Opatrní by měli být motoristé i chodci, upozornil dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Varování platí od čtvrtečních 13:00 do půlnoci na pátek.

Ve čtvrtek bude přes Česko přecházet pásmo srážek tvořené deštěm nebo deštěm se sněhem. Na místech, kde se teploty v průběhu dne udrží pod bodem mrazu, bude na prochlazeném povrchu vznikat slabá ledovka.

Kluzký povrch silnic může způsobit problémy motoristům, kteří by měli jezdit opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy. Pozor by si měli dávat také chodci. "Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven," uvedl ČHMÚ.