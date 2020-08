Na severozápadě Čech bude v neděli odpoledne přes 34 stupňů

Praha - Tropické teploty vydrží v Česku i v neděli, na většině Ústeckého a severozápadní části Středočeského kraje a na Českolipsku bude v neděli odpoledne místy přes 34 stupňů Celsia. V ostatních regionech kromě Vysočiny očekávají meteorologové teploty přes 31 stupňů, na Vysočině do 31 stupňů. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Lidé by podle meteorologů neměli podcenit riziko přehřátí a dehydratace.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí v severozápadní polovině Čech od nedělních 12:00 do 19:00. Pro ostatní oblasti vydali meteorologové varování s nízkým stupněm nebezpečí, pouze na Vysočině neplatí žádná výstraha.

Tropické teploty jsou vysokou zátěží pro lidský organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim, pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Meteorologové doporučují omezit odpoledne zátěž a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zvlášť v zaparkovaných autech. V horku podle ČHMÚ hrozí také nebezpečí vybočení a lomů kolejnic.

V příštím týdnu by měly teploty jen zvolna klesat, na konci týdne meteorologové očekávají spíše letní dny s teplotou kolem 26 stupňů.