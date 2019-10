Na sever Sýrie dorazilo dalších 300 ruských vojenských policistů

Damašek/Moskva - Zhruba 300 dalších příslušníků ruské vojenské policie dorazilo do Sýrie, kde budou pomáhat zajistit stažení oddílů syrských Kurdů YPG od hranic s Tureckem. Podle agentury Interfax o tom dnes informovalo ruské ministerstvo obrany. Ruští vojenští policisté začali hlídkovat na severu Sýrie ve středu.

Turecko řadí kurdské oddíly YPG k teroristům a zahájilo kvůli jejich přítomnosti u hranice 9. října v severní Sýrii ofenzivu. Minulý týden přistoupila Ankara na příměří, jež má umožnit stažení kurdských milic z oblasti.

Podle dohody, kterou dojednali prezidenti Ruska a Turecka, se kurdské oddíly mají stáhnout 30 kilometrů od hranice, a umožnit tak zřídit zónu, do níž se z Turecka začnou vracet syrští uprchlíci. Dohoda, ve které se hovoří o stahování kurdských sil, se podle ruského ministerstva zahraničí netýká civilní kurdské populace.

Podle ruské armády bude úkolem vojenských policistů v Sýrii zajišťovat bezpečnost obyvatelstva, udržovat právo a pořádek, hlídat určené oblasti a pomoci stáhnout kurdské jednotky YPG a jejich zbraně 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice.

V prohlášení ruských ozbrojených sil se píše, že se jedná o špičkově vycvičený vojenský personál z Čečenska, který má s podobnými operacemi zkušenosti. Na ruskou leteckou základnu Hmímím v Sýrii bylo navíc přepraveno více než 20 obrněných vozů Tigr a Tajfun, které budou ruští vojenští policisté při akci používat, dodala ruská armáda v komuniké.

Pentagon kvůli obraně ropných polí zvažuje posílení vojsk v Sýrii

Spojené státy jsou odhodlány posílit své vojenské postavení v Sýrii "o další vojenské prostředky", aby zabránily možnému převzetí ropných polí na východě země Islámským státem (IS) či jinou teroristickou organizací. S odvoláním na prohlášení nejmenovaného představitele Pentagonu o tom dnes informovala agentura Reuters. Plán dosud neodsouhlasil Bílý dům.

Činitel, který si nepřál být jmenován, neuvedl, jaké prostředky americká armáda zvažuje do Sýrie vyslat. Jeho poznámka je však podle Reuters jasným znamením, že USA nejenže ukončily plány na úplné stažení svých jednotek ze Sýrie, ale naopak uvažují o vyslání nových vojenských kapacit, které by posílily zbytky americké armády, které v zemi dosud zůstávají.

Podle amerického časopisu Newsweek, který se rovněž odvolává na zdroj na americkém ministerstvu obrany, musí s tímto plánem souhlasit Bílý dům. Pentagon chce podle tohoto zdroje posílit obranu ropných vrtů o 30 tanků Abrams a další vojáky. Televize Fox News uvedla, že posily mají být vyčleněny z jednotek, které již nyní na Blízkém východě působí.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na twitteru napsal, že hovořil s velitelem arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) Mazlúmem Abdím a sdělil mu, že "je možná načase, aby se Kurdové začali přesouvat k ropné oblasti". Podle agentury AP tím odkazoval na ropná pole ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur. To je oblast, kterou američtí vojenští velitelé považují za klíčovou pro odražení možného opětovného vzestupu IS.

Trump sice hájí stažení téměř všech amerických vojáků ze Sýrie, ale dává opakovaně najevo, že ropné oblasti v zemi hodlají Spojené státy dál chránit. Ve středu řekl, že tam zůstane "malý počet vojáků". Činitelé Bílého domu ale zatím nechtěli komentovat Trumpovo prohlášení, že k ropným polím by se měli přesunout Kurdové. Trumpovi kritici prezidenta podezírají, že situaci v Sýrii zcela nerozumí nebo je mu tamní křehká dynamika lhostejná, píše AP.

Turecko zahájilo 9. října ofenzivu proti syrským Kurdům, když USA ohlásily stažení svých vojáků, kteří byli spojenci SDF, ze severu Sýrie. Část americké armády v Sýrii se následně přesunula do sousedního Iráku, část byla ponechána na východě země v blízkosti ropných polí. Jejich udržení mimo dosah IS americká administrativa považuje za nezbytné. SDF byly klíčovým spojencem USA v boji proti IS, který dříve východosyrská ropná naleziště ovládal a plynuly mu z nich značné příjmy.

Podle Reuters Trump změkčil své původní odhodlání stáhnout veškeré americké vojáky ze Sýrie poté, co musel čelit silné kritice Kongresu, a to i z řad "svých" republikánů, že stažením ze severní Sýrie uvolnil cestu turecké invazi, posílil postavení Ruska v regionu a zvýšil riziko, že se opětovně aktivizuje Islámský stát.