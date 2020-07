Na sever Moravy se vrací roušky, přibylo tam ohnisek nákazy

Praha - V Moravskoslezském kraji přibývají ohniska nákazy koronavirem, nemoc se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Hygienici proto dnes rozšířili omezení platná na Karvinsku na celý kraj. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) a pořadatelé kulturních akcí ale hygieniky kritizují. Opozice vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k rezignaci, k takovému kroku se ale Vojtěch nechystá. Situace se naopak zlepšila na Kutnohorsku. Slovinsko vrátilo celou ČR na seznam bezpečných zemí, obyvatelé Moravskoslezského kraje tak už nebudou muset v případě cesty do Slovinska do karantény.

Ve čtvrtek přibylo v ČR 137 případů nákazy novým typem koronaviru. Je to nejvyšší přírůstek za posledních šest dnů. Dnes je zatím 70 nově nakažených. V Moravskoslezském kraji přibylo od čtvrtka 76 případů. Nemoc covid-19 se objevila například v Městské nemocnici Ostrava, na dětském táboře ve Štramberku nebo v různých podnicích na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Epidemiolog Rastislav Maďar řekl rádiu Impuls, že nákazu často šíří zahraniční pracovníci.

V celém kraji platí povinnost roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Podle hygieniků jsou opatření striktní, aby ochránila rizikové skupiny. Začíná totiž přibývat těžkých případů u starších lidí a hrozilo by přehlcení zdravotního systému.

Vondrák prohlásil, že roušky v MHD jsou namístě. Ostatní opatření ale vnímá jako moc přísná. Stěžuje si také na nedostatečné předávání informací. Hygieniky kritizuje i ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Předčasně totiž musel skončit NeFestival, který měl oblíbené Colours of Ostrava nahradit. Holušové hlavně vadí to, že mimořádné opatření vyhlásila hygienická stanice "z hodiny na hodinu" a nikdo ji ani další organizátory jiných akcí předem nevaroval. Za informační blamáž označil rozhodnutí i jeden z pořadatelů ostravských Letních shakespearovských slavností Andrej Harmečko. Krajská hygienička Pavla Svrčinová kritiku odmítá.

Vojtěch uvedl, že okamžité zavedení opatření nebylo šťastné. Podle něj krajští hygienici ministerstvo o svém plánu informovali před dvěma dny. Opatření konzultovali. "Tu odpovědnost má krajská hygienická stanice. Je na nich, jak postupují," řekl ministr. Opatření mohla podle něj platit například až od půlnoci. Uvedl také, že ho ani nenapadlo, že by se v regionu mohla konat nějaká akce.

Opatření naopak zvolňují na Kutnohorsku, kde už není potřeba nosit roušky ve vnitřních prostorách. Mimořádná opatření byla vyhlášena před týdnem kvůli ohnisku covidu-19 v Církvici. Nárůst počtu nakažených je už minimální. Roušky jsou ale v regionu dále povinné ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. V platnosti zůstává i zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory. Další ohnisko ve středních Čechách je v Čečelicích na Mělnicku, dnes se počet nakažených zvýšil o čtyři na 14.

Zavřená zůstane příští týden mateřská škola v ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku kvůli potvrzenému onemocnění u jedné z učitelek. Mimo provoz je také jednotka intenzivní péče Uherskohradišťské nemocnice. Počet nakažených zdravotníků se tam ale od čtvrtka nezměnil. Stále jich je deset. Covidem-19 onemocněl také jeden z pacientů, který byl na JIP hospitalizovaný.

Zahraniční pracovníci ze zemí, které nejsou na seznamu bezpečných států, budou muset od pondělí dokládat negativní test. Na twitteru to uvedl Vojtěch. Podle něj se do ČR od pondělka budou moci za určitých podmínek dostat také cizinky a cizinci ze zemí mimo EU za svými českými partnery, se kterými nejsou sezdáni. Žádosti bude elektronicky vyřizovat ministerstvo zahraničí.

Všichni Češi mohou ode dneška bez omezení cestovat do Slovinska. Do země je ale nutné vstupovat pouze na vybraných hraničních přechodech. Na slovinském seznamu středně rizikových zemí ale zůstává Chorvatsko. Při návratu z této oblíbené prázdninové destinace tak mohou lidé Slovinskem pouze projet, tranzit nesmí přesáhnout 12 hodin.

udou muset od pondělí dokládat negativní test. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj se do ČR od pondělka budou moci za určitých podmínek dostat také cizinky a cizinci ze zemí mimo EU za svými českými partnery, se kterými nejsou sezdáni.

Všichni Češi mohou ode dneška bez omezení cestovat do Slovinska. Do země je ale nutné vstupovat pouze na vybraných hraničních přechodech. Na slovinském seznamu středně rizikových zemí ale zůstává v Chorvatsku. Při návratu z této oblíbené prázdninové destinace tak mohou lidé Slovinskem pouze projet, tranzit nesmí přesáhnout 12 hodin.