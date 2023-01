Na setkání s Petrem Pavlem přišly v Ostravě tisíce lidí

Ostrava - Na setkání s prezidentským kandidátem Petrem Pavlem dorazily dnes na centrální Masarykovo náměstí v Ostravě tisíce lidí. Podporu mu kromě neúspěšných prezidentských kandidátů Pavla Fischera a Danuše Nerudové přišli vyjádřit například i někteří ostravští umělci nebo rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel se vymezil vůči tvrzením, že chce zemi zavést do války, volby podle něj rozhodnou o tom, jakou bude Česko v budoucnu zemí. V krajském městě a Moravskoslezském kraji ho v prvním kole prezidentské volby předseda hnutí ANO Andrej Babiš porazil. Babiš dnes přijel diskutovat s voliči do středočeského Benešova, do tamního hotelu Pošta. Ve středních Čechách byl naopak vítězem prvního kola voleb Pavel.

Lidé na ostravském náměstí přinesli transparenty i české vlajky. Opakovaně skandovali "Pavel na Hrad" nebo provolávali "Babiše do koše". Místy byl ale slyšet i křik některých Pavlových odpůrců.

"Všichni, kteří se vám snaží tvrdit, že jsou dělící čáry mezi Prahou a zbytkem republiky, že jsou dělící čáry mezi těmi, kdo mají vzdělání a kdo mají nižší vzdělání, mezi těmi, kteří mají velké příjmy nebo nižší příjmy, tak je to nesmysl. Myslím si, že všichni máme stejné problémy, všichni žijeme ve stejné zemi a všichni chceme žít slušný život. Tyhle volby nebudou o tom, kdo usedne na Pražský hrad po Miloši Zemanovi, tyhle volby budou o tom, jaká budeme země, jestli budeme země slušná, jestli budeme země respektovaná v zahraničí, jestli přestane u nás fungovat blbá nálada a naopak, jestli začneme žít normálně a budeme mít radost z toho, že se nám daří," řekl Pavel svým příznivcům.

Česko označil za bezpečnou a relativně bohatou zemi. "Byl bych moc rád, abyste se nenechali strašit tím, když vám někdo tvrdí, že někdo chce tuto zemi zatáhnout do války nebo, že tuhle zemi chce někdo zaprodat komukoliv, není to tak," řekl Pavel.

Babiš záhy po vyhlášení výsledků prvního kola voleb po Česku nechal vylepit plakáty s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš", za které je kritizován. Kritici mu vyčítají, že voliče straší a že urazil vojáky. Babiš přiznal, že se text nepovedl. Již dříve slíbil, že text změní. Na billboardech se již objevily nové plakáty, které uvádí, že "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše". Pavel používá například billboard se svou fotografií a textem "Vést zkušeně a klidně v těžkých časech".

Také Nerudová, která v prvním kole prezidentské volby obsadila třetí místo, vyzvala přítomné, aby se nenechali zastrašovat. "Nebojte se, jsme silnou zemí, máme silné instituce ... nikdo z nás se nemá čeho bát, jen prostě potřebujeme být hlasitější, než někdo, kdo tu vytváří všeobecný strach," uvedla Nerudová.

Novinářům řekla, že obdobná situace jako nyní při podpoře Pavla dosud v Česku nikdy nebyla. "Podpora se většinou omezila na slovní podporu a myslím si, že je velmi důležité, že jsem nabídla všech 200.000 dobrovolníků, aby pomáhali. To spojení je hmatatelné. Myslím si, že to je úplně bezprecedentní, že je to nová kapitola politické kultury, kterou jsme otevřeli v České republice. Pevně věřím, že to bude takové memento pro další volby, že tím pozitivním jde tu negaci přetlačit," uvedla. Fischer ve svém projevu označil Andreje Babiše za neodpovědného politika, kterého nelze pustit na Hrad. Naopak je přesvědčen, že Pavel Česku neudělá v zahraničí ostudu a na Hrad vrátí důstojnost.

Podpořit Pavla přišel i Tomáš Krupa, který podle svých slov působil v minulosti ve stejné vojenské misi jako Pavel. "Myslím, že by dobře vedl naši zemi. Byl jsem s ním na stejné misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jeho věhlas byl po celém českém batalionu. Kdyby měl někdo vyjednávat mír, tak samozřejmě Pavel," řekl Krupa.