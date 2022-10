Na schůzi se sejde Sněmovna, hlavními body budou rozpočty

Praha - Debaty o změnách letošního rozpočtu i o návrhu rozpočtu na příští rok budou mezi nejdůležitějšími body nadcházející schůze Sněmovny, která začne dnes odpoledne. Poslanci by na ní měli schvalovat navýšení letošního rozpočtu i základní parametry rozpočtu příštího. Body pro dnešní den zatím nejsou pevně stanoveny. Poslanci by měli podle návrhu programu probírat druhá čtení zákonů, kdy k nim mohou přednášet své pozměňovací návrhy.

V druhém čtení je na návrhu programu například vládní předloha, která od příštího roku definitivně ruší elektronickou evidenci tržeb. Nyní je do konce letošního roku pozastavena. Rovněž ve druhém čtení by mohli poslanci projednávat vládní daňový balíček, který kromě jiného zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva miliony korun. Není vyloučeno to, že by do něj vládní koalice mohla vložit i svůj návrh na zavedení daně z mimořádných zisků.

Návrh programu řádné říjnové schůze Sněmovny aktuálně čítá 166 bodů. Poslanci budou mít možnost dnes odpoledne navrhovat další body, případně jiné body z programu vyřadit. Stejně jako v minulosti se neočekává, že se dolní komora vypořádá se všemi body konečného programu.