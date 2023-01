Na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy se poslanci sejdou v úterý

Praha - Na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) se poslanci sejdou v úterý 17 ledna. Začne v 10:00. Na dotaz ČTK to dnes sdělila místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Žádost o vyvolání schůze podepsalo 58 poslanců opozičního hnutí ANO. Uskuteční se deset dnů před druhým kolem prezidentské volby, v níž se o funkci hlavy státu uchází také předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bude hlasování o nedůvěře čelit podruhé. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je však pravděpodobné, že ani tento pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

Na vyvolání jednání o vyslovení nedůvěry vládě se poslanecký klub hnutí ANO shodl v úterý. Předsedkyně frakce Alena Schillerová postup zdůvodnila tím, že koalice zamezila sněmovní debatě o opozičních tématech, které se podle ní týkaly "skutečných problémů lidí". Podpisy dalšího opozičního hnutí SPD frakce ANO nesháněla.

Vládní představitelé spojují hlasování o nedůvěře se snahou vytvořit prostor bývalému premiérovi a kandidátovi na prezidenta Babišovi před druhým kolem volby hlavy státu. Už v úterý uvedl premiér Fiala, že se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor Parlamentu. Schillerová to odmítá. "Kdybychom to chtěli zapojit jako součást předvolební kampaně, uděláme to tento týden. Donesli bychom podpisy mnohem dříve a dávalo by to větší logiku," řekla dnes novinářům před podáním žádosti o svolání schůze. Poznamenala také, že neví, zda na ni Babiš dorazí.

O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Očekává se mnohahodinová debata, po níž poslanci přistoupí k hlasování po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Prvnímu opozičnímu pokusu o svržení odolal Fialův kabinet loni v září. Hlasování o nedůvěře vyvolalo ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize. Debata tehdy trvala nepřetržitě 22 hodin a celá schůze ještě skoro o hodinu déle. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 84 přítomných poslanců opozice. Proti nedůvěře se vyslovilo 100 přítomných zákonodárců pětice koaličních stran. Ostatních 16 poslanců bylo omluveno, po osmi z vládního i opozičního tábora.

Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (ODS).