Na Sardinii zadrželi a následně propustili katalánského expremiéra Puigdemonta

Řím - Soud na Sardinii dnes rozhodl o propuštění katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, jehož tamní policie zadržela ve čtvrtek večer na základě zatykače, který vydal španělský nejvyšší soud. Puigdemont nicméně musí zatím zůstat na Sardinii, než se rozhodne o tom, zda bude vydán do Španělska. Nejprve ale bude sardinský soud rozhodovat o tom, zda je vůbec eurozatykač na katalánského politika platný. Puigdemontovi právníci tvrdí, že není. Informují o tom španělská média. Kvůli zadržení Puigdemonta dnes demonstrovali v Katalánsku i na Sardinii stovky lidí.

Carles Puigdemont čelí ve Španělsku obvinění ze vzpoury a ze zpronevěry kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska, které jeho vláda v říjnu 2017 uspořádala navzdory nesouhlasu Madridu i španělského soudu. Politik už téměř čtyři roky žije v Belgii, odkud ho tamní soud loni do Španělska vydat odmítl.

Puigdemont přiletěl na Sardinii ve čtvrtek, aby se tam zúčastnil folklórního festivalu a jednal s místními politiky. Sardinie totiž patří k regionům, kde se část politiků snaží prosadit nezávislost na Itálii. "Když přistál na letišti v Algheru, tak ho zadržela policie," uvedla v prohlášení Puigdemontova kancelář.

Puigdemont je členem Evropského parlamentu, který ho ale zbavil poslanecké imunity. Proti tomuto rozhodnutí podal katalánský politik námitku k soudu. Ten ji sice zamítl, nicméně při procesu vznikly nejasnosti ohledně toho, zda je stále platný mezinárodní zatykač vydaný Španělskem. Puigdemontovi právníci tvrdí, že byl pozastaven, zatímco španělské úřady trvají na tom, že platí.

Za uspořádání referenda v roce 2017 bylo odsouzeno několik katalánských politiků, z toho devět k mnoha letům vězení. Letos v červnu jim španělská vláda schválila milost a byli propuštěni na svobodu.

Puigdemont byl po útěku do Belgie zadržen už v roce 2018 v Německu, kde tehdy strávil ve vězení necelé dva týdny. Tamní soud posléze rozhodl, že ho do Španělska nevydá kvůli obvinění ze vzpoury, ale umožnil jeho vydání kvůli obvinění ze zpronevěry. Soudce španělského nejvyššího soudu Pablo Llarena ale tehdy evropský a mezinárodní zatykač na Puigdemonta zrušil, protože politik by jinak nemohl být souzen za vzpouru. Oba zatykače soudce Lllarena obnovil v říjnu 2019.

Zadržení Puigdemonta přišlo v době, kdy mají začít jednání mezi katalánskou vládou, složenou rovněž ze separatistů, a španělskou vládou Pedra Sáncheze. Do ulic dnes kvůli zatčení katalánského lídra vyšly stovky lidí ve Španělsku i v Itálii, další demonstrace na podporu Puigdemonta svolali katalánští separatisté do Barcelony na neděli. Dnes policie v hlavním městě Katalánska Barceloně uzavřela některé ulice poté, co se několik stovek protestujících shromáždilo před italským konzulátem, kde mávali separatistickými vlajkami a žádali propuštění Puigdemonta. "Svobodu, svobodu," provolávali dnes demonstranti také před soudem v Sassari na Sardinii. Sardinie má silné historické kulturní vazby na Katalánsko a také vlastní hnutí za nezávislost na Itálii.