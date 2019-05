Na Šafářovou dolehly emoce až po zápase, těší se na sobotu

Praha - Předposlední rozlučku má za sebou finalistka Roland Garros a někdejší světová jednička ve čtyřhře Lucie Šafářová. V Praze na ni dolehly emoce až po skončení duelu prvního kola čtyřhry, který s Barborou Štefkovou těsně prohrály. Je ráda, že se oficiální rozloučení s domácími fanoušky uskuteční před sobotním finále. To by mělo začít v 11 hodin.

Ve Fed Cupu s Kanadou se Šafářová rozloučila vítězným volejem při mečbolu ve čtyřhře za rozhodnutého stavu. Minulý týden ve Stuttgartu postoupily s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovu až do finále čtyřhry. V Praze skončila po prvním zápase, který tma rozdělila do dvou dnů. "Věděla jsem, že to může být poslední zápas. Pro mě to bylo opravdu o tom si to užít," poznamenala dvaatřicetiletá tenistka.

Přímo při utkání jí myšlenky na možný konec prolétly hlavou jen občas. "Člověk je spíš v tom zápase. Spíš po tom posledním míči to bylo takové emotivní, ale byla jsem s tím smířená, připravená," svěřila se Šafářová.

Těší se na sobotní oficiální rozlučku. "Myslím, že je to tak lepší. Je to jasné termínově, mohou přijet moji kamarádi," řekla. Nelituje toho, že se v Praze odhlásila z dvouhry a dala šanci na divokou kartu Karolíně Muchové. "Jak jsem se vracela po té operaci, tak pořád nejsem fyzicky na sto procentech. Ani ta hra nebyla taková, abych byla spokojená," řekla tenistka, která před dvěma měsíci absolvovala operaci krčních mandlí.

Zvažuje, že se nebude pokoušet o start ve dvouhře ani na grandslamovém Roland Garros, které bude jejím posledním turnajem v kariéře. Zatím má požádáno o divokou kartu. "Ještě je do Paříže čas, ale úplně se na to necítím," připustila. Antukový grandslam ve francouzské metropoli začne 26. května.

Pokud to oběma zdraví dovolí, měla by na něm Šafářová startovat v deblu s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, se kterou Roland Garros v letech 2015 a 2017 vyhrály. "Samozřejmě bychom tam chtěly tam dojít co nejdál, já se budu snažit podat maximum," doplnila Šafářová.