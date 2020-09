Na rypadle ve Vršanech dál protestují aktivisté proti těžbě uhlí

Most - Už druhý den protestuje proti těžbě uhlí osm aktivistů a aktivistek Greenpeace v lomu Vršany na Mostecku. V pondělí v brzkých ranních hodinách obsadili rypadlo, těžbu ale neohrozili. Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům. Zásoby mají aktivisté ještě na několik dní, řekl dnes ráno ČTK jeden z nich.

"Nálada panuje dobrá, první noc proběhla v poklidu, počasí nám přálo," doplnil aktivista. V pondělí večer se skupina spojila živě s okolním světem přes sociální sítě. Názory lidí na jejich počin se ale různí. "To je všechno pěkné. Ale jaká navrhují řešení? Jednoduše se řekne, přestaňme používat fosilní paliva, ale co místo nich?" uvedl jeden z komentujících. "Bohužel už asi není jiná cesta než občanská neposlušnost. Pokud chceme budoucnost pro naše děti, musíme bezpodmínečně přestat spalovat fosilní paliva," napsal pod příspěvek jeden z příznivců.

Už loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal na rypadle ve Vršanech takto protestovalo téměř tři dny. Vršanská uhelná na ně nedávno podala žalobu, uvedla v pondělí v tiskové zprávě Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. Těžba uhlí ale nemusela být kvůli aktivistům zastavena, protože rypadla byla v plánované technologické odstávce.

Policie nynější demonstranty v pondělí vyzvala, aby opustili prostor, na což nereagovali. Aktivisté jsou tak podle mluvčí mostecké policie Ludmily Světlákové podezřelí z přestupkového jednání. "Jednak z neuposlechnutí výzvy a jednak z neoprávněného vniknutí do důlního území," řekla v pondělí ČTK mluvčí. Podle dnešního vyjádření jednoho z aktivistů policie skupinu vyzvala k opuštění prostoru rypadla pouze jednou, celou noc ale místo monitorovala.

Aktivisté Greenpeace v prohlášení mimo jiné požadují, aby do roku 2030 přestala výroba elektřiny z uhlí, do roku 2035 žádají kompletní "konec uhlí". Chtějí také zajištění sociálně ohleduplného a spravedlivého přechodu k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a jejich obyvatele. Požadují, aby byly co nejdříve odstaveny uhelné elektrárny, které "jedou na vývoz - například Chvaletice a Počerady".

O budoucnosti těžby uhlí jedná tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu této těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Ekologičtí aktivisté budou za rychlý konec spalování uhlí demonstrovat také v sobotu, a to před elektrárnou Počeradech na Lounsku. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 rovněž skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, už začali pořadatelé protestu stavět kemp.