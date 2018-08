Praha - Na zvýšení platů ve veřejné sféře by měl stát příští rok dát průměrně o osm procent peněz víc než letos. Platové tarify ale neporostou plošně. Zvýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory. Do platů by mělo putovat o tři miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Navrhovala nejdřív 22,3 miliardy korun. Podle podnikatelských svazů je navrhovaný růst vyšší než v soukromé sféře, nynější dohodu vládní koalice ANO a ČSSD proto kritizují. Analytici upozornili, že vznikne tlak na další růst platů v soukromé sféře. Státní úřady a organizace by měly v rámci tzv. systematizace od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun.

Vláda původně počítala se zvýšením sumy na zvýšení platů o šest procent. Podle nově dojednaného plánu by se tarify měly většině pracovníků zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům o dvě procenta a k tomu by měli mít víc financí na rizikový příplatek. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) označil třímiliardové přidání za podstatný nárůst, dobrý kompromis a výhru zaměstnanců veřejné sféry.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula koaliční dohodu považuje za racionální základ pro dohodu vlády s odbory. Kabinet ale kritizoval za průtahy při vyjednávání. ČMKOS požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny a měla v tom podporu ČSSD. Politici ANO mluvili o šestiprocentním zvýšení sumy a odstupňované úpravě tarifů. S tímto záměrem neměla problém druhá odborová centrála - Asociace samostatných odborů.

Vláda nadále počítá s desetiprocentním tarifním zvýšením jen pro učitele, suma na platy se jim má zvednout o 15 procent. O desetinu peněz víc si rozdělí neučitelské profese. Ostatní by si měli přilepšit méně.

Kritice dohodu podrobily Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Vítáme snahu o diversifikaci navyšování. Celkový průměr osm procent však převyšuje růst mezd v soukromé sféře, a to je špatně. S tím nemůžeme souhlasit, když soukromá sféra živí tu státní," uvedla mluvčí svazu Eva Veličková. Obdobně se vyjádřil i mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Zároveň upozornil, že nikdo nepředložil veřejnosti jakékoli doklady o tom, že by se dramaticky celoplošně zefektivňovala a zkvalitňovala práce zaměstnanců státu.

Podle analytiků zvýšení platů ve státním sektoru povede k tlaku na další růst platů v soukromých firmách. "Mzdy ve veřejném sektoru by samozřejmě měly růst, ale tempo jejich zvyšování by mělo být dlouhodobě udržitelné a předvídatelné. Bohužel se zdá, že častěji reflektují volební kalendář než ekonomickou racionalitu," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Většina přidané hodnoty ekonomiky vzniká v soukromé sféře, dnešní rozhodnutí vlády je tak třeba považovat za populistický krok, doplnil hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682.500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním čtvrtletí 32.725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30.623 korun.

Průměrný hrubý měsíční plat a mediánový hrubý plat ve veřejném sektoru v korunách za jednotlivé roky

Rok Průměrný plat Medián 2011 25.314 23.838 2012 25.784 24.305 2013 26.024 24.563 2014 26.794 25.393 2015 27.959 26.338 2016 29.498 27.723 2017 31.968 29.840

Zdroj: Výroční zprávy informačního systému o průměrném výdělku z platové sféry za jednotlivé roky, ministerstvo práce

Babiš: Státní úřady by od ledna měly zrušit 1327 pracovních míst

Státní úřady a organizace by měly od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nejdůležitější bod na dnešním jednání vlády byl bod Různé, kde jsme řešili důležité věci jako systematizaci míst. Resorty vyslyšely apel paní ministryně (financí Aleny Schillerové) a můj a od 1. ledna 2019 by mělo dojít ke snížení míst o 1327," řekl Babiš. V procentuálním vyjádření by podle něj nejvýraznější pokles míst měl nastat u ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo financí plánovalo v prvním návrhu rozpočtu zrušit neobsazená tabulková místa v celkovém počtu 2221. Ušetřit se tak mělo 3,4 miliardy korun.

Podle údajů ministerstva financí v publikaci státní rozpočet v kostce 2018 letos ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 453.400 lidí. Nejvíce je učitelů, a to 167.000. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64.000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55.000. Vojáků je přibližně 25.000. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

