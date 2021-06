Na rozvojovou pomoc dá ČR příští rok zhruba miliardu

Praha - Na dvoustrannou rozvojovou a humanitární pomoc by Česko mělo příští rok poslat po zahrnutí prostředků Evropské unie zhruba miliardu korun, což je asi o 100 milionů méně, než vláda schválila pro rok letošní. Vyplývá to z materiálů ministerstva zahraničí, které má ČTK k dispozici a v pondělí je projedná vláda. Pokud bude pro realizaci priorit potřeba více peněz, mohou být využity nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let.

Dvoustranná pomoc příští rok zamíří stejně jako letos především do šesti prioritních zemí české rozvojové spolupráce, a to do Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Gruzie, Kambodži, Moldavska a Zambie. Na dvoustrannou pomoc je určeno 317,8 milionů korun. Kromě šesti prioritních zemí letošní plán rozvojové spolupráce počítá i s pokračováním specifického programu pro pomoc Ukrajině, na což by mělo být vyčleněno 17 milionů korun. Plán také počítá s pokračováním bilaterálních aktivit v Afghánistánu.

Česko se chce při rozvojové spolupráci tematicky zaměřit na správu věcí veřejných, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, podporu hospodářského růstu, zemědělství a rozvoje venkova a na sociální rozvoj. Při volbě nástrojů pro poskytování pomoci bude Česko usilovat o zapojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru.

Na rozvojové aktivity v gesci České rozvojové agentury má jít celkem 436,7 milionu korun. Na rozvojové aktivity, humanitární pomoc a transformační spolupráci, které jsou v gesci ministerstva zahraničí, je vyčleněno 452,6 milionu korun. Konkrétně na humanitární pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami, konflikty a případnými přetrvávajícími dopady koronavirové pandemie je vyčleněno 200 milionů korun. Dalších 115 milionů korun půjde na programy realizované jinými resorty, a to školstvím a zdravotnictvím.

Přímo ze státního rozpočtu půjde v příštím roce na dvoustrannou rozvojovou a humanitární pomoc 987,2 milionu korun, dalších 17 milionů jde z rozpočtu Evropské unie. Pro roky 2023 a 2024 se zatím počítá se stejnou částkou ze státního rozpočtu, tedy s 987,2 miliony korun.